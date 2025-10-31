Душак расторгнет контракт с «Шанхаем» и перейдет в «Нефтехимик». У защитника 0+8 в 16 матчах сезона КХЛ («СЭ»)

Джозеф Душак расторгнет контракт с «Шанхаем» и перейдет в «Нефтехимик».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

28-летний защитник проводит второй сезон в составе китайского клуба. В текущем FONBET чемпионате КХЛ на его счету 8 (0+8) очков в 16 матчах при полезности «минус 1».

Душак пропустил три последних игры «Шанхая » в регулярном чемпионате.

«Шанхай» заплатит Джозефсу 15 млн рублей за этот сезон («СЭ»)