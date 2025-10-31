Бабаев о попаданиях Замулы в запас: «Филадельфия» ждет от него большего в каких-то моментах. Пока все нормально, проблем нет»

Агент Егор Замулы заявил, что «Филадельфия» ждет от игрока большего.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 25-летний защитник провел 6 матчей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «0».

– Егор Замула не всегда попадает в состав «Филадельфии». В команде объясняют причины?

– Я постоянно общаюсь с руководителями клуба. Мы понимаем, что в каких-то моментах от него ожидают большего. Мы находимся в диалоге. Пока все идет нормально, никаких проблем нет.

– Появлялась информация, что «Калгари» может выменять Замулу у «Филадельфии».

– Так как от клуба не было запроса на обмен, я не могу сам звонить в команды. Была такая информация или нет, я не могу комментировать такие вещи, – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

