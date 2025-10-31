Бабаев о попаданиях Замулы в запас: «Филадельфия» ждет от него большего в каких-то моментах. Пока все нормально, проблем нет»
Агент Егор Замулы заявил, что «Филадельфия» ждет от игрока большего.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 25-летний защитник провел 6 матчей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «0».
– Егор Замула не всегда попадает в состав «Филадельфии». В команде объясняют причины?
– Я постоянно общаюсь с руководителями клуба. Мы понимаем, что в каких-то моментах от него ожидают большего. Мы находимся в диалоге. Пока все идет нормально, никаких проблем нет.
– Появлялась информация, что «Калгари» может выменять Замулу у «Филадельфии».
– Так как от клуба не было запроса на обмен, я не могу сам звонить в команды. Была такая информация или нет, я не могу комментировать такие вещи, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Мичков сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой. У него 1+4 в 10 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
