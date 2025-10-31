Шефер набрал 8 очков за первые 10 матчей в НХЛ – 2-е место в истории лиги для 18-летних защитников. Рекорд у Хаусли – 10 очков в 1982 году

Мэттью Шефер набрал 8 очков за первые 10 матчей в НХЛ.

18-летний защитник «Айлендерс » забросил шайбу в игре регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:6). На его счету стало 8 (3+5) баллов после первых 10 матчей в лиге.

Это второй показатель в истории НХЛ для 18-летних защитников. Рекорд принадлежит члену Зала хоккейной славы Филу Хаусли , который набрал 2+8 в 10 играх за «Баффало» в сезоне-1982/83.

«Айлендерс» выбрали Шефера под общим первым номером на драфте-2025.