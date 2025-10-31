40-летний Перри сделал дубль с «Детройтом» и продлил результативную серию до 5 матчей
40-летний Кори Перри продлил результативную серию до 5 матчей.
Нападающий «Лос-Анджелеса» забросил две шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:4 Б).
Перри продлил серию матчей с набранными очками до пяти. Это лучший показатель для хоккеистов в возрасте 40 лет и старше с сезона-2020/21. Тогда Джо Торнтон набирал очки в семи играх подряд.
В этом сезоне на счету Перри 7 (5+2) баллов за 6 игр при полезности «плюс 6». Отметим, что форвард пропустил старт регулярки из-за травмы колена и операции.
Кузьменко продлил безголевую серию до 6 матчей. У него 2 ассиста, 7 бросков и «+2» на отрезке, в сезоне – 2+4 в 12 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости