Перри выбыл на 6-8 недель из-за травмы колена. 40-летний форвард «Лос-Анджелеса» перенес операцию и пропустит старт сезона
Кори Перри пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы колена.
Ранее сообщалось, что 40-летний нападающий получил травму перед тренировочным лагерем «Лос-Анджелеса». Это произошло во время занятия на льду с одноклубниками.
Перри получил повреждение колена, ему была сделана операция, сроки восстановления оцениваются в 6-8 недель. Это означает, что форвард, скорее всего, пропустит первый месяц регулярного чемпионата. «Кингс» начнут сезон 7 октября матчем против «Колорадо».
В межсезонье Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год и 2 млн долларов за сезон. Еще 2 млн долларов предусмотрены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне нападающий набрал 30 (19+11) очков за 81 игру в регулярном чемпионате, а также 14 (10+4) баллов за 22 матча в плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
