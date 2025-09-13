  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Перри выбыл на 6-8 недель из-за травмы колена. 40-летний форвард «Лос-Анджелеса» перенес операцию и пропустит старт сезона
1

Перри выбыл на 6-8 недель из-за травмы колена. 40-летний форвард «Лос-Анджелеса» перенес операцию и пропустит старт сезона

Кори Перри пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы колена.

Ранее сообщалось, что 40-летний нападающий получил травму перед тренировочным лагерем «Лос-Анджелеса». Это произошло во время занятия на льду с одноклубниками.

Перри получил повреждение колена, ему была сделана операция, сроки восстановления оцениваются в 6-8 недель. Это означает, что форвард, скорее всего, пропустит первый месяц регулярного чемпионата. «Кингс» начнут сезон 7 октября матчем против «Колорадо».

В межсезонье Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год и 2 млн долларов за сезон. Еще 2 млн долларов предусмотрены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне нападающий набрал 30 (19+11) очков за 81 игру в регулярном чемпионате, а также 14 (10+4) баллов за 22 матча в плей-офф.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКори Перри
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
logoЗдоровье
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Перри травмировался перед началом лагеря «Лос-Анджелеса». Характер повреждения 40-летнего форварда не уточняется
5сегодня, 07:07
Экс-форвард «Монреаля» Вейдемо оглох на одно ухо после попадания шайбы в голову: «Иногда такое проходит само, иногда требуется операция. Насколько я понимаю, сейчас можно подождать»
25 августа, 21:17
Оши о переломе ноги у Овечкина: «Следующим утром он сказал мне: «Я в порядке, детка». И поставил костыли, чтобы обойти стол. Через 2 недели он двигался по льду в коньках»
1420 августа, 10:15
Главные новости
Роман Ротенберг: «Чтобы детям поставить бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши. Он всегда открыт к диалогу, обсуждаем с ним все вопросы»
255 минут назад
«Чикаго» продлил контракт с Найтом на 3 года, кэпхит – 5,83 млн долларов. 24-летний вратарь перешел из «Флориды» по ходу прошлого сезона
5сегодня, 16:42
Ротенберг выложил фото с диджеем Полом Окенфолдом во время матча ФК «Динамо» и «Спартака»
34сегодня, 15:32Фото
Романов о рекорде Овечкина: «Американцы и канадцы тоже гордятся его достижением. Рекорды существуют, чтобы их бить. Когда-то находится такой уникум»
3сегодня, 15:21
Ги Буше о 7:4 с «Динамо»: «Авангард» хорошо начал, доминировал, но нахватал удалений. При 1:3 пришлось перестраиваться, паники не было. Я всегда честен в общении с командой»
4сегодня, 14:47
КХЛ. «Авангард» победил «Динамо» Москва, «Динамо» Минск обыграло «Барыс»
88сегодня, 14:17
Кудашов о 4:7 от «Авангарда»: «Провальный 2-й период у «Динамо» – результат матча. Есть хроническое в этом еще с предсезонки, будем исправлять. Вины Моторыгина не вижу»
13сегодня, 14:13
Гендиректор «Динамо» о возвращении Овечкина: «Мы всегда ждем – в качестве игрока, менеджера, директора»
5сегодня, 13:57
Хет-трик Прохоркина помог «Авангарду» победить «Динамо» – 7:4
21сегодня, 13:36
17-летний Селиванов дебютировал в КХЛ за «Динамо». Он стал самым молодым вратарем в истории лиги
7сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шаров о любимых фильмах: «Законопослушный гражданин» и почти все, что снимает Гай Ричи. По музыке – меломан, все подряд могу слушать»
6 минут назад
17-летний Селиванов о дебюте в КХЛ: «Сделал шаг на лед, услышал: «Мечты сбываются». Моторыгин сказал: «Ничего не бойся». Гусев и Паталаха приободрили, Ожиганов сказал кайфовать от процесса»
41 минуту назад
Квартальнов о 3:1 с «Барысом»: «Динамо» приходилось непросто, Фукале дал нам шанс победить. У нас не было ведущих хоккеистов, но те, кто выходил, должны были реализовать»
1сегодня, 16:58
Ротенберг о 2:2 ФК «Динамо» со «Спартаком»: «Хорошая атмосфера на арене – все, что могу сказать»
13сегодня, 16:12
Камалов о старте «Северстали»: «В Ярославле получили по шапке, «Локомотив» приземлил нас, показал ошибки. В игре со «Спартаком» мы их исправили»
2сегодня, 15:59
Кравец об 1:3 от «Динамо» Минск: «Барысу» надо расти в хоккейном IQ. Пропускать за 9 секунд до сирены – недоработка. Надо грамотно играть после пропущенных и заброшенных шайб»
сегодня, 15:45
Агент Прохоркина о хет-трике против «Динамо»: «Авангард» знал, кого брал. У Николая высокий уровень. Главное для него – результат команды, не личная статистика»
5сегодня, 14:57
Гросс о 3 поражениях «Трактора» в 4 матчах: «Никто не переживает о старте, сезон только начинается. У нас много новых лиц, нужно время, чтобы понять нашу систему игры»
сегодня, 14:37
Форвард «Шанхая» Квинни о Петербурге: «Прекрасный город, много отличных ресторанов. Наслаждаюсь каждой секундой»
4сегодня, 13:45
Юдин о расторжении контракта с «Салаватом»: «Юридическая история, играть за Уфу мне не предлагали. «Автомобилист» сделал предложение, о других вариантах не думал»
сегодня, 12:58