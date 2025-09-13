Перри выбыл на 6-8 недель из-за травмы колена. 40-летний форвард «Лос-Анджелеса» перенес операцию и пропустит старт сезона

Кори Перри пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы колена.

Ранее сообщалось , что 40-летний нападающий получил травму перед тренировочным лагерем «Лос-Анджелеса ». Это произошло во время занятия на льду с одноклубниками.

Перри получил повреждение колена, ему была сделана операция, сроки восстановления оцениваются в 6-8 недель. Это означает, что форвард, скорее всего, пропустит первый месяц регулярного чемпионата. «Кингс» начнут сезон 7 октября матчем против «Колорадо».

В межсезонье Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год и 2 млн долларов за сезон. Еще 2 млн долларов предусмотрены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне нападающий набрал 30 (19+11) очков за 81 игру в регулярном чемпионате, а также 14 (10+4) баллов за 22 матча в плей-офф.