Кори Перри: «Было грустно и тяжело покидать «Эдмонтон». Мне нравится, как устроен «Лос-Анджелес», против них всегда сложно играть. Я рад новому вызову»

Кори Перри высказался о переходе в «Лос-Анджелес» из «Эдмонтона».

Генменеджером «Кингс» является Кен Холланд, ранее работавший в «Ойлерс».

«Было грустно и тяжело покидать «Эдмонтон». У нас там было много хорошего, особенно с точки зрения семьи, товарищей по команде, хоккейной команды моего сына, его хоккейных товарищей.

Конечно, тяжело уезжать, но мы с нетерпением ждем возможности создать новые замечательные воспоминания в Лос-Анджелесе.

1 июля, когда я стал свободным агентом, все произошло довольно быстро. Кенни подписывал со мной контракт в «Эдмонтоне», так что он сразу связался со мной.

Последние два года, когда я был в «Эдмонтоне», мы играли с «Кингс» в первом раунде. И хотя мы выиграли обе серии, «Лос-Анджелес» был отличной хоккейной командой. В этих сериях все могло сложиться иначе. В итоге мы нашли способ их обыграть, но было видно, на что они способны. Действия Кенни, игроки, которых он привел, помогли команде – хорошие приобретения, хорошая глубина состава.

Мне нравится то, как устроена команда. Против них всегда было сложно играть. Поначалу будет непривычно. В начале карьеры у меня было некое соперничество с болельщиками и игроками «Кингс». Теперь я один из них.

Я рад новому вызову. Будет весело», – сказал нападающий «Лос-Анджелеса» Кори Перри.