  Сергачев о Перри: «Он был лидером в «Тампе», к нему всегда можно было обратиться за советом. Я бы даже не батей его назвал, а таким добрым, приятным дядькой. Обожаю его»
Сергачев о Перри: «Он был лидером в «Тампе», к нему всегда можно было обратиться за советом. Я бы даже не батей его назвал, а таким добрым, приятным дядькой. Обожаю его»

Михаил Сергачев охарактеризовал Кори Перри.

– И про еще одну легенду. У тебя два финала против Кори Перри – и мы все знаем, как жестко он играет. А потом было два сезона в одной команде. 

– Когда с ним играешь – он абсолютно другой. Крутой, всегда поддержит, поможет, выслушает. Он был лидером у нас, и не только со взрослыми ребятами, но и с молодежью, к нему всегда можно было обратиться за советом. Я бы даже не батей его назвал, а таким добрым, приятным дядькой. 

Я вообще его обожаю и всегда рад видеть. После игр нечасто удается поговорить с ребятами, а вот с ним постоянно выходим, болтаем, списываемся. Я его большой фанат, – сказал защитник «Юты», ранее игравший за «Тампу», в интервью Спортсу’’. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
