Кузнецов о том, пожмет ли руку Ротенбергу: «Обязательно. К нему только уважение, он делал много хорошего для СКА. Вешать все неудачи на тренеров, руководство – неправильно»

Евгений Кузнецов заявил, что с уважением относится к Роману Ротенбергу.

– СКА собрал суперсостав в прошлом сезоне, но волнообразно провел регулярку и вылетел в первом раунде. Какое этому объяснение?

– Не знаю. Может, если бы я не пропустил столько матчей, все сложилось бы иначе в плане моей игры. Было тяжело возвращаться, ритм сбивался. Но сезон закончился – я постарался его забыть. В голове много мыслей. Мы во многих матчах были лучше. Вспомним плей-офф: мы переигрывали «Динамо », но они забивали в нужные моменты, а мы – нет. Так все и закончилось. В важные моменты просели, и они победили нас.

– Есть объяснения, которые не можете озвучить?

– Нет, только парочка вещей, к которым еще не привык, не понял. Этот год поможет мне больше понять, как все устроено: стиль игры, соперники, судейство, перелеты. Этим летом я вернулся к старой подготовке, как 11 лет назад. С каждым днем чувствую себя увереннее. Мотивация запредельная.

– Роману Ротенбергу пожмете руку при встрече?

– Обязательно. К нему только уважительное отношение. Он делал много хорошего для команды. Никаких обид нет: хоккей хоккеем, а жизнь жизнью. Это надо разделять. Эмоции идут, когда человек небезразличен. Лучше переживать, чем быть пофигистом, когда все равно, победили или проиграли. Этим и было интересно время в СКА: все хотели выиграть, равнодушных не было, но такой результат – разочарование для нас.

Каким бы ни был тренер, все сводится к нашей игре. Мы выходим на лед и принимаем решения. Только от нас зависит, какой коллектив сложится, сможем ли перевернуть матч. Вешать все неудачи на тренеров или руководство – неправильно. В основном все ложится на хоккеистов, – сказал нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов , ранее выступавший за СКА .

Кузнецов об НХЛ: «Я сам не захотел туда возвращаться. Почему никто не верит, что предложения были – не знаю»