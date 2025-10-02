  • Спортс
  • Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений просил Ротенберга подписать Ткачева в СКА. Он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся»
3

Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений просил Ротенберга подписать Ткачева в СКА. Он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся»

Агент Евгения Кузнецова оценил переход хоккеиста в «Металлург».

Нападающий, выступавший в СКА ранее, подписал соглашение с магнитогорским клубом на сезон.

– Что именно заинтересовало Кузнецова – близость к родному Челябинску, возможность работать с Андреем Разиным?

– Я точно знаю, что он давно хотел играть с Владимиром Ткачевым в одной команде. Я думаю, что это тоже был плюс.

Когда он в Питер переходил, то он просил Романа Борисовича Ротенберга о том, чтобы ему подписали Ткачева.

Мне трудно к нему внутрь залезть, но, наверное, Челябинская область – это тоже причина. Все-таки он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся. Но это мои догадки и мое личное мнение.

Евгений – сентиментальный человек. Здесь он близко к семье, родители будут с ним много времени проводить, приедет с супругой и с детьми.

– Кузнецову обидно было, что болельщики «Трактора» стали к нему по-другому относиться?

– Думаю, что ему было обидно, что «Трактор» вообще не вышел с ним на переговоры. Он понимает, что в том году принял другое решение и не пошел в Челябинск, когда в клубе это было интересно.

Но это же хоккей, это мир спорта. Сегодня ты здесь, а завтра – там. «Металлург» – это прямой конкурент «Трактора» и посмотрим, как все будет развиваться.

– Можно теперь ожидать дополнительных эмоций в южноуральском дерби?

– Конечно, будет больше внимания и у него тоже будет принципиальный настрой. Вы видели, что в Америке он катался на тренировках в форме «Трактора».

Мы же понимаем его отношение. Сейчас, я думаю, он будет делать все, чтобы доказать, что руководство «Трактора» рано его списало со счетов, – сказал Шуми Бабаев, представитель Евгения Кузнецова.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
