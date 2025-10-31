  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов о переходе в «Металлург», а не в «Трактор»: «У них не было желания меня подписывать, никаких обид. Возможно, в Магнитогорске меня полюбят, как в свое время в Челябинске»
2

Кузнецов о переходе в «Металлург», а не в «Трактор»: «У них не было желания меня подписывать, никаких обид. Возможно, в Магнитогорске меня полюбят, как в свое время в Челябинске»

Евгений Кузнецов объяснил, почему оказался в «Металлурге».

В прошлом году вы вернулись в Россию, но выбрали не «Трактор», воспитанником которого являетесь, а питерский СКА. В этом снова перешли не в «Трактор», а в стан принципиального соперника – магнитогорского «Металлурга». Какое решение далось сложнее?

– Абсолютно две разные ситуации. В том году были варианты, и мы приняли такое решение. Сразу скажу, что я ни о чем не жалею. Благодарен СКА, всему Петербургу, болельщикам. Было очень тепло и приятно там выступать.

В этом году все иначе: уже у «Трактора» не было особого желания меня подписывать. Здесь никаких обид – чисто спортивный интерес. При этом я очень люблю Челябинск, челябинских болельщиков, сам «Трактор». Это школа, которая меня воспитала, город, где я вырос, жил.

Сейчас я представляю «Металлург». Как можно скорее надо доказать болельщикам своей игрой, что я приехал не просто отбывать номер, а биться за клуб, за город. Возможно, они меня также полюбят, как в свое время полюбили в Челябинске, – сказал нападающий «Металлурга». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Российская газета»
logoЕвгений Кузнецов
logoСКА
logoТрактор
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вайсфельд о Кузнецове: «В «Металлурге» думали, что он покажет игру десятилетней давности? Это подписание само по себе было неожиданным»
вчера, 21:41
Евгений Кузнецов: «Когда закончу карьеру, хочу рассказать, как все было с самого начала. Хотя публика будет не готова услышать всю правду, наверное. Все знают лишь малую часть»
вчера, 20:12
Кузнецов о хейте: «Я всегда в хорошем настроении, улыбаюсь. Многих это раздражает: чего он такой счастливый. Плачу цену за свою открытость, видимо»
вчера, 18:46
Баландин о Кузнецове: «Он стал в «Металлурге» как троянский конь, который будет изнутри пожирать команду. Разин посадил его за дело – позиционирующий себя как суперзвезда так играть не должен»
вчера, 16:52
Кузнецов о зарплате в 10 млн рублей в «Металлурге»: «Мне достаточно. Заплатить за жилье, перевести родителям. Мне хотелось именно поиграть в хоккей»
вчера, 16:34
Главные новости
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Далласом», «Каролина» – с «Айлендерс», «Миннесота» примет «Питтсбург», «Рейнджерс» против «Эдмонтона»
вчера, 22:02
Десятков накричал на игроков «Лады» в перерыве с «Торпедо» (0:2): «Сработало частично. Усиление нужно. Можно взять любого жителя, он за вашу зарплату так стараться будет, но не сможет»
вчера, 20:53
Анисин о Ротенберге: «Его заслуга в том, что существует «Красная Машина-Юниор». Это показывает, как много он делает для хоккея, всегла идет в ногу со временем»
вчера, 20:28
Евгений Кузнецов: «Когда закончу карьеру, хочу рассказать, как все было с самого начала. Хотя публика будет не готова услышать всю правду, наверное. Все знают лишь малую часть»
вчера, 20:12
Козырев о 0:3 с «Динамо»: «У «Северстали» нет никакой волшебной игры. Даже при 0:3 можно было выравнять матч, но не реализовали большинство»
вчера, 19:53
«Салават» подпишет Коновалова до конца сезона. Самонов, вероятно, покинет клуб («СЭ»)
вчера, 19:25
У «СКА-ВМФ» 5 поражений в 6 матчах при Кетове. Петербуржцы идут на последнем месте в ВХЛ
вчера, 19:15
Кузнецов о хейте: «Я всегда в хорошем настроении, улыбаюсь. Многих это раздражает: чего он такой счастливый. Плачу цену за свою открытость, видимо»
вчера, 18:46
КХЛ. «Северсталь» проиграла «Динамо» Москва, «Торпедо» победило «Ладу», «Динамо» Минск забросило 6 шайб «Амуру»
вчера, 18:34
У «Северстали» прервалась серия из 8 побед подряд – поражение 0:3 с «Динамо»
вчера, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко о карьере: «НХЛ – недописанная страница моей биографии, которую надо было написать. Жалею, что не уехал, у меня бы там получилось, думаю»
вчера, 22:01
Сделали 3D-модель офиса менеджера КХЛ и спрятали там много интересного. Попробуйте зайти!
вчера, 22:00Тесты и игры
Вайсфельд о Кузнецове: «В «Металлурге» думали, что он покажет игру десятилетней давности? Это подписание само по себе было неожиданным»
вчера, 21:41
Сушинский о 9-м месте СКА: «Для такого клуба ненормально находиться вне зоны плей‑офф. В первой четверке команда не будет»
вчера, 21:28
Ковальчук о 900-й шайбе Овечкина: «Был уверен, что он забьет ее в 1500-м матче, но у «Вашингтона» что-то пошло не так. Зато видно, что ему легче становится, вкатывается в сезон»
вчера, 21:13
Исаков о 2:0 с «Ладой»: «Все тренеры «Торпедо» сработали на отлично. Многое получилось из того, что планировали»
вчера, 21:03
Габорик о Капризове в «Миннесоте»: «Он побьет все мои рекорды. Кирилл – настоящая суперзвезда, надеюсь, все сложится удачно для обеих сторон»
вчера, 20:41
Кудашов о 3:0 с «Северсталью»: «То, что найдена форма, – надо отдать должное ребятам. Пакетт всегда играет жестко, в «Динамо» есть поощрения, штрафы, разберем каждый эпизод»
вчера, 19:42
У минского «Динамо» 4 победы подряд. «Амур» проиграл 5-ю игру кряду
вчера, 19:01
У «Лады» 6 поражений в 7 матчах – сегодня 0:2 с «Торпедо». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
вчера, 18:35