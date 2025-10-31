Кузнецов о переходе в «Металлург», а не в «Трактор»: «У них не было желания меня подписывать, никаких обид. Возможно, в Магнитогорске меня полюбят, как в свое время в Челябинске»

Евгений Кузнецов объяснил, почему оказался в «Металлурге».

– В прошлом году вы вернулись в Россию, но выбрали не «Трактор», воспитанником которого являетесь, а питерский СКА. В этом снова перешли не в «Трактор», а в стан принципиального соперника – магнитогорского «Металлурга». Какое решение далось сложнее?

– Абсолютно две разные ситуации. В том году были варианты, и мы приняли такое решение. Сразу скажу, что я ни о чем не жалею. Благодарен СКА, всему Петербургу, болельщикам. Было очень тепло и приятно там выступать.

В этом году все иначе: уже у «Трактора » не было особого желания меня подписывать. Здесь никаких обид – чисто спортивный интерес. При этом я очень люблю Челябинск, челябинских болельщиков, сам «Трактор». Это школа, которая меня воспитала, город, где я вырос, жил.

Сейчас я представляю «Металлург». Как можно скорее надо доказать болельщикам своей игрой, что я приехал не просто отбывать номер, а биться за клуб, за город. Возможно, они меня также полюбят, как в свое время полюбили в Челябинске, – сказал нападающий «Металлурга ».