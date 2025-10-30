Кузнецов о хейте: «Я всегда в хорошем настроении, улыбаюсь. Многих это раздражает: чего он такой счастливый. Плачу цену за свою открытость, видимо»

Евгений Кузнецов высказался о причинах негатива в его сторону.

– Мне казалось, вам многие симпатизируют. У вас образ простого, своего парня из Челябинска. Вроде бы надо радоваться вашему возвращению, но в итоге было столько негатива. Понимаете, почему так произошло?

– У меня есть черта характера: я всегда настоящий, такой, какой есть. Как живу, так и играю. И, видимо, плачу цену за свою открытость. Все равно я всегда в хорошем настроении, улыбаюсь. Многих это раздражает: чего он такой счастливый. А я каждый день с удовольствием прихожу на тренировку, в коллективе всегда на позитиве.

Почему-то сложилось обо мне мнение, что я какой-то дракон, которого надо на цепь посадить. Не то чтобы самолюбие задето, но у меня взрослеют дети. Хочется, чтобы они о своем отце, как о хоккеисте, знали не только плохое, но и хорошее.

Так вот, мне важно своим примером показать, что даже когда в жизни идет что-то не так, ты не должен ходить и каждому доказывать, а можешь просто выйти на лед и просто всем ответить своей игрой, – сказал нападающий «Металлурга ».

