  • Вайсфельд о Кузнецове: «В «Металлурге» думали, что он покажет игру десятилетней давности? Это подписание само по себе было неожиданным»
Вайсфельд о Кузнецове: «В «Металлурге» думали, что он покажет игру десятилетней давности? Это подписание само по себе было неожиданным»

Леонид Вайсфельд высказался о текущем состоянии Евгения Кузнецова.

В среду «Металлург» на выезде уступил «Ак Барсу» (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

Кузнецов досрочно завершил встречу, проведя на льду 5:03. Сообщалось, что 33-летний нападающий может покинуть «Металлург». 

«Я не знаю, чего в «Металлурге» ждали от Кузнецова. Может быть, там думали, что он покажет свою игру десятилетней давности? Сложно сказать.

Это подписание само по себе было неожиданным. Мы же не знаем, что именно сейчас происходит с Евгением. Может быть, у него травма? Сложно обсуждать то, чего не знаешь», – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
