Кузнецов о зарплате в 10 млн рублей в «Металлурге»: «Мне достаточно. Заплатить за жилье, перевести родителям. Мне хотелось именно поиграть в хоккей»

Евгений Кузнецов доволен зарплатой в «Металлурге».

– Зарплата у вас всего 10 миллионов рублей. «Копейки» даже для КХЛ…

– А мне достаточно. Заплатить за жилье, перевести какую-то сумму родителям... Еще раз повторю: мне хотелось именно поиграть в хоккей, – сказал нападающий «Металлурга ».

