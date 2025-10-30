Кузнецов о зарплате в 10 млн рублей в «Металлурге»: «Мне достаточно. Заплатить за жилье, перевести родителям. Мне хотелось именно поиграть в хоккей»
Евгений Кузнецов доволен зарплатой в «Металлурге».
– Зарплата у вас всего 10 миллионов рублей. «Копейки» даже для КХЛ…
– А мне достаточно. Заплатить за жилье, перевести какую-то сумму родителям... Еще раз повторю: мне хотелось именно поиграть в хоккей, – сказал нападающий «Металлурга».
Кузнецов о словах Разина про чемпиона и алкоголика: «Мне по душе, когда говорят прямо, а не заковырками. Я один из ветеранов – кому, как не мне, быть примером для молодых»
Бабаев на вопрос о будущем Кузнецова: «Комментировать пока не могу. Посмотрим в ближайшее время»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Российская газета»
