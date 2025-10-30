  • Спортс
Кузнецов о зарплате в 10 млн рублей в «Металлурге»: «Мне достаточно. Заплатить за жилье, перевести родителям. Мне хотелось именно поиграть в хоккей»

Евгений Кузнецов доволен зарплатой в «Металлурге».

Зарплата у вас всего 10 миллионов рублей. «Копейки» даже для КХЛ

– А мне достаточно. Заплатить за жилье, перевести какую-то сумму родителям... Еще раз повторю: мне хотелось именно поиграть в хоккей, – сказал нападающий «Металлурга». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Российская газета»
