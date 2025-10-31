Ковальчук о 900-й шайбе Овечкина: «Был уверен, что он забьет ее в 1500-м матче, но у «Вашингтона» что-то пошло не так. Зато видно, что ему легче становится, вкатывается в сезон»

Илья Ковальчук высказался о результативности Александра Овечкина.

– Как вам Александр Овечкин, который вот-вот забьет 900 голов? Ну, а Сидни Кросби набрал уже 1700 очков за карьеру.

– Они оба – большие красавцы. Это что-то с чем-то! А по поводу Ови – я был уверен, что он забьет 900-й гол в своем 1500-м матче. Но «Вашингтон » уступил «Оттаве» со счетом 1:7. У них что-то пошло не так, но ничего страшного.

Зато видно уже по движению, что Овечкину легче становится. Он вкатывается в сезон, – сказал бывший форвард сборной России.