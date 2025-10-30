Карбери об игре Овечкина: «Результативность не лучшая, но для паники нет повода. Иногда шайба не идет в ворота, нужно продолжать работать и создавать моменты»

Спенсер Карбери оценил результативность Александра Овечкина в сезоне НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах при полезности «плюс 4».

«Овечкин был стабилен, но не думаю, что его результативность была достаточно хороша: оба гола он забил после вбрасываний.

Все немного иначе, чем в прошлом сезоне. Тогда казалось, что все складывается в его пользу: процент реализации был заоблачным, даже лучшим в карьере. Теперь, после 10 игр, кажется, что ситуация перевернулась.

Для паники нет повода. Просто иногда бывают такие отрезки, когда шайба не идет в ворота. Нужно продолжать работать, оказываться в выгодных позициях и создавать моменты.

Если продолжать делать все правильно, это сработает», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Карбери об игровом долголетии Овечкина: «Он никогда не полагался на то, что теряется с годами. Катание идет на спад к 15-му сезону, а его инстинкты и бросок хуже не стали»