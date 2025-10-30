Бабаев на вопрос о будущем Кузнецова: «Комментировать пока не могу. Посмотрим в ближайшее время»

Агент Евгения Кузнецова воздержался от ответа на вопрос о будущем хоккеиста.

В среду «Металлург» на выезде крупно уступил «Ак Барсу» (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Кузнецов досрочно завершил встречу, проведя на льду 5:03. Сообщалось , что 33-летний нападающий может покинуть «Металлург ».

«Ничего комментировать пока не могу, честно говоря. Посмотрим в ближайшее время», – сказал Шуми Бабаев .

В этом сезоне форвард набрал 5 (0+5) очков в 8 матчах при полезности «плюс 1».