Яшкин о плюсах отсутствия переднего зуба: «Можно харкнуть, не открывая рот. У меня есть вставной зуб, но с ним неудобно есть»

Дмитрий Яшкин оценил плюсы отсутствия у него одного из передних зубов.

– Первый раз мне выбили два зуба: от одного осталась половина, а соседний пропал полностью, но его вставили обратно и он прижился. А потом сделали коронку. Однако и ее вырвали. Сейчас уже вставлять нельзя, потому что надо прикручивать. Если ты ломаешь имплант и его выбывают – это плохо.

У меня есть вставной зуб, когда я буду знать, что куда-то иду, то вставляю. Но им я пользуюсь не часто. С ним есть неудобно, без него уже привычно.

– Есть ли преимущества?

– Харкнуть можно, не открывая рот, – сказал форвард «Ак Барса » Дмитрий Яшкин в передаче «Хоккейный борт».

