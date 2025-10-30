Яшкин о плюсах отсутствия переднего зуба: «Можно харкнуть, не открывая рот. У меня есть вставной зуб, но с ним неудобно есть»
Дмитрий Яшкин оценил плюсы отсутствия у него одного из передних зубов.
– Первый раз мне выбили два зуба: от одного осталась половина, а соседний пропал полностью, но его вставили обратно и он прижился. А потом сделали коронку. Однако и ее вырвали. Сейчас уже вставлять нельзя, потому что надо прикручивать. Если ты ломаешь имплант и его выбывают – это плохо.
У меня есть вставной зуб, когда я буду знать, что куда-то иду, то вставляю. Но им я пользуюсь не часто. С ним есть неудобно, без него уже привычно.
– Есть ли преимущества?
– Харкнуть можно, не открывая рот, – сказал форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в передаче «Хоккейный борт».
