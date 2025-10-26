  • Спортс
  Панин о штрафе за лишний вес в «Ак Барсе»: «Первое чемпионство, отпуск, который я провел безобразно. Беспорядочно питался. Получил штраф на 450 тысяч рублей, выговор»
Панин о штрафе за лишний вес в «Ак Барсе»: «Первое чемпионство, отпуск, который я провел безобразно. Беспорядочно питался. Получил штраф на 450 тысяч рублей, выговор»

Григорий Панин рассказал, что его штрафовали за лишний вес в «Ак Барсе».

Защитник играл за клуб из Казани с 2007 по 2014 год.

– Секрет спортивного долголетия кроется, наверное, в моем ответе на вопрос: почему так долго в Уфе провел? Это комфортное состояние внутри себя. Ты можешь правильно относиться не только к своему организму, но и, в принципе, к своей голове.

Это было еще связано с тем, что первый, наверное... Сейчас, отмотая время назад, вернемся в «Ак Барс». Это первое чемпионство, первый отпуск, который я провел безобразно, не подготовившись практически. Это штраф, это набор веса, там 100 с лишним килограмм. Соответственно, за это получил штраф, выговор.

– Это где было? В «Ак Барсе»?

– Да, в «Ак Барсе», после первого чемпионства. 

– На какую сумму тебя штрафовали за то, что был толстый тогда?

– 450 тысяч рублей, по-моему.

– Это 2008/09 год чемпионства? Это прилично.

– Да. Серьезная сумма была. По-моему, это, может, даже половина моего месячного оклада.

– И как ты согнал этот вес? Я тебя не могу представить больше 100 плюс с учетом того, что ты всегда такой подтянутый. На чем ты набрал? Фастфуды были?

– Да я беспорядочно питался, не отказывал себе ни в чем. Знаешь, из-за чего это произошло? Мне казалось, что на самом деле мой игровой вес – это порядка 95-100 килограмм, но по факту это оказалось не так, – сказал 39-летний защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Наш хоккей» в YouTube
