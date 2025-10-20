Шуми Бабаев: «Кузнецов набирает форму, но все видят, какого это уровня хоккеист. Разин видит процессы, ищет лучшие сочетания»
Кузнецов провел за магнитогорский клуб 4 матча в FONBET КХЛ и набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 2».
– Евгений набирает форму. Понятно, что тренер ищет лучшие сочетания. Это процесс, который займет какое‑то время. Но мы все видим, какого уровня это хоккеист.
– Андрей Разин сказал, что у Кузнецова пока слабое функциональное состояние. Согласны?
– Не могу оценивать слова тренера. Они видят все процессы. Если Разин говорит, значит, так оно и есть.
При этом он дает Кузнецову набрать форму через игры. Значит, Разин доволен, как все продвигается, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Разин о Кузнецове: «Слабое состояние не позволяет ему качественно выполнять работу центрфорварда. Хочется видеть его на фланге, но из-за травм поставили Евгения в центр»