Губерниев о 5:03 на льду у Кузнецова с «Ак Барсом»: «На все воля тренера. Не думаю, что это означает закат карьеры – есть какой‑то внутренний конфликт, возможно»

Дмитрий Губерниев прокомментировал низкое игровое время Евгения Кузнецова.

Вчера форвард «Металлурга » провел на льду 5 минут и 3 секунды против «Ак Барса» (0:4). Концовку третьего периода Кузнецов досматривал , переодевшись в повседневную одежду.

«Не думаю, что это означает закат карьеры Кузнецова . Это внутренние дела команды. Может, есть какой‑то внутренний конфликт или тренера не удовлетворяет его игра.

Возможно, Евгений хулиганит или, наоборот, ведет себя слишком правильно. И то, и другое в силу разных причин может не нравится тренерам.

Кузнецов – хороший хоккеист, но, возможно, сложный по характеру. К нем нужно найти подход, но только если команда в нем нуждается. Если нет – он сядет на лавку и будет сидеть. На все здесь воля тренера», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

«Металлург» не планирует расставаться с Кузнецовым. Форвард переоделся и не выходил в 3-м периоде с «Ак Барсом» (Артур Хайруллин)