  • Губерниев о 5:03 на льду у Кузнецова с «Ак Барсом»: «На все воля тренера. Не думаю, что это означает закат карьеры – есть какой‑то внутренний конфликт, возможно»
Губерниев о 5:03 на льду у Кузнецова с «Ак Барсом»: «На все воля тренера. Не думаю, что это означает закат карьеры – есть какой‑то внутренний конфликт, возможно»

Дмитрий Губерниев прокомментировал низкое игровое время Евгения Кузнецова.

Вчера форвард «Металлурга» провел на льду 5 минут и 3 секунды против «Ак Барса» (0:4). Концовку третьего периода Кузнецов досматривал, переодевшись в повседневную одежду.

«Не думаю, что это означает закат карьеры Кузнецова. Это внутренние дела команды. Может, есть какой‑то внутренний конфликт или тренера не удовлетворяет его игра.

Возможно, Евгений хулиганит или, наоборот, ведет себя слишком правильно. И то, и другое в силу разных причин может не нравится тренерам.

Кузнецов – хороший хоккеист, но, возможно, сложный по характеру. К нем нужно найти подход, но только если команда в нем нуждается. Если нет – он сядет на лавку и будет сидеть. На все здесь воля тренера», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Металлург» не планирует расставаться с Кузнецовым. Форвард переоделся и не выходил в 3-м периоде с «Ак Барсом» (Артур Хайруллин)

