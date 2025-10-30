«Металлург» не планирует расставаться с Кузнецовым. Форвард переоделся и не выходил в 3-м периоде с «Ак Барсом» (Артур Хайруллин)

«Металлург» не планирует расставаться с Евгением Кузнецовым.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Вчера форвард отыграл 5 минут и 3 секунды против «Ак Барса» (0:4). Концовку третьего периода Кузнецов досматривал , переодевшись в повседневную одежду.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин отказывался отвечать на вопросы о нападающем на послематчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне FONBET КХЛ у Кузнецова 5 (0+5) очков в 8 матчах при полезности «плюс 1».

Кузнецов после 5:03 на льду в матче с «Ак Барсом»: «Без интервью, ребят. Через два дня все будет»