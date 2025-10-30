Кузнецов после 5:03 на льду в матче с «Ак Барсом»: «Без интервью, ребят. Через два дня все будет»

Евгений Кузнецов не стал давать интервью после матча с «Ак Барсом».

29 октября «Металлург» проиграл «Ак Барсу » (0:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий уральской команды Евгений Кузнецов провел на льду только 5 минут и 3 секунды и уступил во всех пяти вбрасываниях, в которых принял участие.

Хоккеист был снят с матча и досматривал его переодетым . Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин фразой «Можно следующий вопрос?» прокомментировал ситуацию с Кузнецовым.

«Без интервью, ребят. Через два дня все будет», – сказал Евгений Кузнецов .

