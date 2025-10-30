Кузнецов после 5:03 на льду в матче с «Ак Барсом»: «Без интервью, ребят. Через два дня все будет»
Евгений Кузнецов не стал давать интервью после матча с «Ак Барсом».
29 октября «Металлург» проиграл «Ак Барсу» (0:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий уральской команды Евгений Кузнецов провел на льду только 5 минут и 3 секунды и уступил во всех пяти вбрасываниях, в которых принял участие.
Хоккеист был снят с матча и досматривал его переодетым. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин фразой «Можно следующий вопрос?» прокомментировал ситуацию с Кузнецовым.
«Без интервью, ребят. Через два дня все будет», – сказал Евгений Кузнецов.
Кузнецова сняли с игры против «Ак Барса». Разин не отвечает на вопросы
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
