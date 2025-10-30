  • Спортс
  • «Шанхай» и Джозефс заключили договор до конца сезона. У форварда 2 очка в 10 играх за «Сочи» в этой регулярке
«Шанхай» и Джозефс заключили договор до конца сезона. У форварда 2 очка в 10 играх за «Сочи» в этой регулярке

Трой Джозефс подписал контракт с «Шанхаем».

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Джозефс выступал за «Сочи». На его счету 2 (0+2) очка в 10 матчах при полезности «минус 1». 20 октября клуб расторг с ним договор.

«В связи с большим количеством травм мы вынуждены реагировать соответствующим образом. Иметь выбор из разноплановых форвардов важно для тренерского штаба, не будем забывать также про длину скамейки запасных и конкуренцию среди игроков.

Джозефс – мастеровитый форвард, способный как решить момент индивидуально, так и подключить партнеров. Хорошо читает игру, может и забить, и отдать качественную передачу», – заявил генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий.

«Шанхай» заключил просмотровый контракт с Сафиным. Форвард играл за «Адмирал» в этом сезоне

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
