«Сочи» и Джозефс расторгли контракт. Форвард набрал 2 очка в 10 матчах сезона КХЛ

Трой Джозефс покинул «Сочи».

Южане сообщили о расторжении контракта с 31-летним нападающим по обоюдному соглашению сторон.

Клуб ранее помещал хоккеиста в список отказов.

В этом сезоне Трой Джозефс набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 1» в 10 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 14:11.