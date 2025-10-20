«Сочи» и Джозефс расторгли контракт. Форвард набрал 2 очка в 10 матчах сезона КХЛ
Трой Джозефс покинул «Сочи».
Южане сообщили о расторжении контракта с 31-летним нападающим по обоюдному соглашению сторон.
Клуб ранее помещал хоккеиста в список отказов.
В этом сезоне Трой Джозефс набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 1» в 10 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:11.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
