«Шанхай» заключил просмотровый контракт с Сафиным. Форвард играл за «Адмирал» в этом сезоне
«Шанхай» заключил просмотровый контракт с Остапом Сафиным.
В этом сезоне 26-летний форвард провел четыре матча за «Адмирал», не отметившись результативными действиями. 20 октября клуб из Владивостока расторг с ним соглашение.
«В КХЛ сыграл 133 матча за «Трактор», «Ладу» и «Адмирал», набрав 56 (22+34) очков при показателе полезности «плюс 9».
За «Дрэгонс» Сафин будет выступать под номером 71», – сказано в сообщении пресс-службы «Шанхая».
Галлан о 5 поражениях «Шанхая» подряд: «Нужно продолжать работать дальше. С моста прыгать не собираемся»
