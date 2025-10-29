Разин о 0:4 от «Ак Барса»: «Металлург» на 1-м месте, все нормально. Гол пропустили, трибуны заревели, второй сразу пропустили. Это проблема, но решаемая»

Андрей Разин высказался о поражении «Металлурга» от «Ак Барса» (0:4).

«Ак Барс» – с победой, с клубным рекордом . Они провели хорошую, самоотверженную, дисциплинированную игру. Наши ребята тоже играли хорошо, но не хватило дисциплины. [Много] мелочей, когда вместо блоков рикошеты в свои ворота. Впереди еще много игр, на ошибках учатся.

Хоккей состоит из отрезков – бывают удачные, бывают неудачные. Бывает, что мы одну забросим, потом пропустим, бывает наоборот. Это хоккей. Мы на первом месте идем, у нас все нормально. Чемпионат продолжается, есть проблемы, есть хорошие моменты, без этого никуда.

При счете 0:0 была равная игра, гол пропустили, трибуны заревели, второй сразу пропустили… Это проблема, но решаемая», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург » лидирует в таблице Восточной конференции (21 игра, 32 очка). «Ак Барс » идет вторым (21 матч, 31 очко).