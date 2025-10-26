  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин выложил фото с Загитовой, Петросян, Тутберидзе и Ягудиным: «Надеюсь когда-нибудь встать с ними в один ряд»
Фото
42

Разин выложил фото с Загитовой, Петросян, Тутберидзе и Ягудиным: «Надеюсь когда-нибудь встать с ними в один ряд»

Андрей Разин посетил этап Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.

Главный тренер выложил в соцсетях фото с Аделией Петросян и Алиной Загитовой, также Разин сфотографировался с Этери Тутберидзе и Алексеем Ягудиным.

«Надеюсь когда-нибудь встать в один ряд с этими людьми!» – таким текстом Разин подписал серию фото.

Петросян взяла золотую медаль первого этапа Гран-при России в сезоне-2025/26.

Напомним, Разин в сезоне-2023/24 привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.

Фото: соцсети Андрея Разина

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Андрея Разина
logoАндрей Разин
logoКХЛ
logoАлексей Ягудин
logoЭтери Тутберидзе
logoАделия Петросян
logoАлина Загитова
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«11 шайб от «Нефтехимика» – это надо умудриться». И как же «Магнитка» умудрилась?
23 октября, 21:03Видео
Разин о 3:5: «Первые 3 гола – видимо, мы решили сделать подарок «Нефтехимику» в день рождения. Хорошо, что мы праздник не испортили. Едем дальше»
23 октября, 20:53
Андрей Разин: «Кузнецов пока не устраивает нас своей игрой в большинстве. Мы даем играть в спецбригаде тем, кто готов. Поиграться там мы не даем»
23 октября, 19:50
Как Кузнецов вписался в «Металлург» и сделал его сильнее
23 октября, 13:00
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Торпедо», ЦСКА принимает «Амур», «Северсталь» играет с «Шанхаем», «Спартак» – с «Сочи»
23 минуты назадLive
Купер о 1000 очках Кучерова: «Никита – один из величайших, если не самый великий игрок в истории «Тампы». У него многое впереди»
33 минуты назад
Главный арбитр КХЛ о дисквалификации Дронова: «Можно не засаживать кросс-чеком в спину беззащитному судье. Не было даже попыток извиниться»
56 минут назадВидео
НХЛ. «Нью-Джерси» против «Колорадо», «Тампа» примет «Вегас», «Виннипег» сыграет с «Ютой», «Рейнджерс» в гостях у «Калгари»
сегодня, 13:06
Гендиректор «Салавата» о Броссо: «Контракт с ним тоже заключен на деньги от Хмелевски, смогли себе позволить»
сегодня, 12:15
Коваленко о дисквалификации Дронова: «Если натянуть сову на глобус, еще можно понять удаление. Но я не понимаю, за что ему влепили еще и 5 матчей. Сомнительное решение!»
сегодня, 11:32
Овечкин стал вторым в истории НХЛ первым номером драфта с 1500 матчами. У Торнтона 1714 игр
сегодня, 11:15
Карбери про 1:7 с «Оттавой»: «Позорное выступление «Вашингтона»
сегодня, 10:48
Отец Илона Маска сравнил КХЛ и НХЛ: «Обе лиги равны, обе невероятные»
сегодня, 10:28
Дементьев о 1500-м матче Овечкина в НХЛ и 50 сухих играх Бобровского: «Это демонстрирует торжество России. Важнее всего, что они россияне, наши сограждане»
сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Каменский: «Федоров – лучший российский игрок в истории НХЛ»
16 минут назад
Форвард «Шанхая» Вагнер о морозах в России: «Меня таким не испугать, я из Канады»
43 минуты назад
Каменский о 1500-м матче Овечкина на фоне 1:7 с «Оттавой»: «Результат матча со временем забудется, а такое достижение останется»
сегодня, 13:17
Тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве: «Он внимателен и продолжает совершенствоваться»
сегодня, 12:45
Детский тренер Кучерова: «Жизнь проходит, а это поколение на Олимпиаде не поиграло. Неправильно смешивать спорт и политику»
сегодня, 12:32
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Все в мире знают о Санкт-Петербурге – в США и Канаде точно. Счастлив, что получил возможность жить в таком месте с богатой историей»
сегодня, 11:58
Каменский о 1000 очках Кучерова: «Он великий игрок с большой буквы»
сегодня, 11:48
Быков про 1000 очков Кучерова: «Браво, мастер! Выдающийся результат. Настоящий командный игрок»
сегодня, 10:58
Губерниев о 1000 очках Кучерова в НХЛ: «Умница, технарь, человек, без которого сложно представить команду. Просто глава на льду!»
сегодня, 10:17
Форвард «Адмирала» Олсон: «Чувствую себя здорово в России. Уровень хоккея очень высок»
сегодня, 09:43