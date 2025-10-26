Разин выложил фото с Загитовой, Петросян, Тутберидзе и Ягудиным: «Надеюсь когда-нибудь встать с ними в один ряд»

Андрей Разин посетил этап Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.

Главный тренер выложил в соцсетях фото с Аделией Петросян и Алиной Загитовой, также Разин сфотографировался с Этери Тутберидзе и Алексеем Ягудиным.

«Надеюсь когда-нибудь встать в один ряд с этими людьми!» – таким текстом Разин подписал серию фото.

Петросян взяла золотую медаль первого этапа Гран-при России в сезоне-2025/26.

Напомним, Разин в сезоне-2023/24 привел «Металлург » к победе в Кубке Гагарина.

Фото: соцсети Андрея Разина