Фетисов о результативности Овечкина: «900-я шайба обязательно будет. У Саши достаточно терпения – он поймает момент и будет забивать»
Вячеслав Фетисов оценил результативность Александра Овечкина в сезоне НХЛ.
40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах. На его счету 899 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Обязательно будет 900-я шайба! Непростое начало сезона? Всякое бывает. Думаю, у Саши терпения достаточно. Он понимает, что происходит.
Саша поймает этот момент – он бомбардир, который все равно будет забивать. Я в этом даже не сомневаюсь», – сказал двукратных олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
