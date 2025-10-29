  • Спортс
2

Фетисов о результативности Овечкина: «900-я шайба обязательно будет. У Саши достаточно терпения – он поймает момент и будет забивать»

Вячеслав Фетисов оценил результативность Александра Овечкина в сезоне НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах. На его счету 899 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Обязательно будет 900-я шайба! Непростое начало сезона? Всякое бывает. Думаю, у Саши терпения достаточно. Он понимает, что происходит.

Саша поймает этот момент – он бомбардир, который все равно будет забивать. Я в этом даже не сомневаюсь», – сказал двукратных олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Депутат Журова: «Малкин и Овечкин не замечены в скандалах, как бывает с нашими футболистами и хоккеистами. Спорт, здоровье и семья для них важнее гулянок»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
logoВячеслав Фетисов
logoСпорт-Экспресс
