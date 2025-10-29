Фетисов о стычке с участием Овечкина в игре «Вашингтона»: «Саша – настоящий русский богатырь, для него это ни о чем. Нужно заступаться за товарищей»

Вячеслав Фетисов оценил с участием Александра Овечкина в матче НХЛ.

Инцидент произошел в игре регулярного чемпионата между «Вашингтоном » и «Далласом» (0:1). 40-летний форвард «Кэпиталс» вступился за Хендрикса Лапьера, которого толкнул Лиан Биксель.

«Хоккей такая игра, что стычки и драки в ней бывают. Саша – физически здоровый парень, как настоящий русский богатырь. Потому для него участие в них – это ни о чем.

Естественно, что в таких ситуациях нужно и за своих товарищей заступаться, и за команду. И он бы не был Овечкиным , если бы уходил от этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Овечкин остался без очков во 2-м матче подряд: 2 броска и 1 потеря за 20:33 с «Далласом». У него 2+5 в 10 играх сезона