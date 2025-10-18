Фетисов о 900-й шайбе Овечкина: «В НХЛ считают, что это не так важно, но отметить придется. Рекорду Александра был посвящен весь прошлый сезон»
Вячеслав Фетисов высказался о важности 900-й шайбы Александра Овечкина в НХЛ.
В апреле капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. В матче с «Миннесотой» (5:1) Овечкин забросил 898-ю шайбу.
«Лига делает то, что считает нужным. Рекорду Александра было уделено достаточно внимания – этому был посвящен весь прошлый сезон.
Там считают, что это (900-я шайба – Спортс’‘) не такой важный момент. Но все равно это придется отметить, 900-я шайба будет дорого стоить в дальнейшем», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
НХЛ не сделает церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина: «Празднования юбилейных голов организуют клубы. Как правило, нас приглашают поучаствовать»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
