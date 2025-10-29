Нюландер о возвращении в «Торонто» после травмы: «Приходится с ней бороться. Все в порядке, но я предпочел бы не говорить об этом»

Вильям Нюландер оценил свое состояние после травмы.

Форвард «Торонто » пропустил один матч регулярного чемпионата из-за повреждения нижней части тела.

Он вернулся в игре с «Калгари» (4:3) и сделал голевую передачу. Всего на счету шведа 15 (3+12) очков за 9 матчей в текущей регулярке.

«Я бы предпочел не говорить о травме. Все в порядке. Я имею в виду, что приходится с ней бороться», – сказал нападающий «Торонто» Вильям Нюландер .