  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Нюландер о возвращении в «Торонто» после травмы: «Приходится с ней бороться. Все в порядке, но я предпочел бы не говорить об этом»
0

Нюландер о возвращении в «Торонто» после травмы: «Приходится с ней бороться. Все в порядке, но я предпочел бы не говорить об этом»

Вильям Нюландер оценил свое состояние после травмы.

Форвард «Торонто» пропустил один матч регулярного чемпионата из-за повреждения нижней части тела.

Он вернулся в игре с «Калгари» (4:3) и сделал голевую передачу. Всего на счету шведа 15 (3+12) очков за 9 матчей в текущей регулярке.

«Я бы предпочел не говорить о травме. Все в порядке. Я имею в виду, что приходится с ней бороться», – сказал нападающий «Торонто» Вильям Нюландер.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoВильям Нюландер
logoТоронто
травмы
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Торонто» перевел Уолла в долгосрочный список травмированных. Голкипер взял отпуск по семейным обстоятельствам в сентябре
24 октября, 12:18
Беруби раскритиковал Нюландера: «Вилли необходимо чаще атаковать и бросать. «Торонто» нужно больше в его исполнении»
14 октября, 08:37
Мэттьюс о здоровье: «Чувствую себя прекрасно. Я хорошо поработал летом и приехал в лагерь «Торонто» в отличной форме»
18 сентября, 03:30
Главные новости
У форварда «Салавата» Жаровского 1+2 в игре с «Адмиралом». 18-летний проспект «Монреаля» набрал 12 очков в 12 матчах чемпионата КХЛ
9 минут назад
КХЛ. «Авангард» принимает «Барыс», «Салават Юлаев» играет с «Адмиралом», «Металлург» в гостях у «Ак Барса», СКА против «Сибири»
36 минут назадLive
Бабенко вошел в штаб СКА. Экс-тренер «Ак Барса» и «Витязя» играл за армейцев в сезоне-2008/09
39 минут назад
НХЛ. «Коламбус» примет «Торонто» в единственном матче дня
41 минуту назад
«Юта» продлила контракт с Кули на 8 лет и 80 млн долларов. У 21-летнего форварда 8+4 за 11 игр в этом сезоне
57 минут назад
Золотая медаль ЧМ-2009 выставлена на аукцион экс-генменеджером сборной России. Стартовая цена – 5 млн рублей
сегодня, 14:15
36-летний Андронов о карьере: «Пока не могу играть, накопились моменты со здоровьем. Не знаю, позволят ли они мне вернуться, но буду цепляться до последнего»
сегодня, 13:58
Как Овечкин развивает личный бренд
сегодня, 13:30Спецпроект
«Лада» подписала контракты с Бурдасовым и Сетдиковым до конца сезона
сегодня, 13:14
Плющев о кокаине у Ивана Морозова: «Бомжа из него делать не стоит. Нельзя ставить крест, каждый имеет шанс реабилитироваться»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский об Овечкине и 900-й шайбе: «На него это не давит. Он первый и единственный, поэтому забьет этот гол. Все бывает в долгом хоккейном марафоне, пока не идет»
24 минуты назад
Фетисов о результативности Овечкина: «900-я шайба обязательно будет. У Саши достаточно терпения – он поймает момент и будет забивать»
сегодня, 14:28
Просветов отразил все 33 броска в матче АХЛ за фарм-клуб «Калгари». Суниев и Кузнецов забросили по шайбе
сегодня, 13:44
Шабанов пропустит еще минимум 2 матча из-за травмы. Форвард «Айлендерс» не играет с 22 октября
сегодня, 12:33
Если Кудашов, то Алексей или Артем? А Бут? Пока 73% за старших – а вы?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Защитник «Нью-Джерси» Пеши выбыл минимум на месяц из-за повреждения. Клуб также добавил Глэсса в список травмированных
сегодня, 11:45
«Лада» поместила Лоуренса в список отказов и расторгнет с ним контракт (Артур Хайруллин)
сегодня, 10:58
Беднар о 1-м голе Бардакова в НХЛ против «Нью-Джерси»: «Безусловно лучшая его игра, вся тройка выглядела фантастически»
сегодня, 10:20
Тарасов проиграл 3-й матч подряд за «Флориду». Вратарь отбил 15 бросков «Анахайма» из 17
сегодня, 09:35
Гранлунд пропустит минимум 2-3 недели из-за травмы. У форварда «Анахайма» 8 очков в 8 матчах сезона НХЛ
сегодня, 08:42