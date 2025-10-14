Беруби раскритиковал Нюландера: «Вилли необходимо чаще атаковать и бросать. «Торонто» нужно больше в его исполнении»

Крэйг Беруби скептически высказался об игре Вильяма Нюландера.

«Торонто» уступил «Детройту » (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий канадского клуба Вильям Нюландер набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 1» в 3 матчах сезона. Шведский форвард нанес лишь три броска по воротам в этих игра.

«Вилли нужно больше бросать. Ему необходимо больше атаковать и больше бросать по воротам.

Бывают эпизоды и смены, в которых он хорошо двигается. Но чувствую, что этого недостаточно. Нам нужно больше в его исполнении», – сказал главный тренер «Торонто » Крэйг Беруби .