Беруби раскритиковал Нюландера: «Вилли необходимо чаще атаковать и бросать. «Торонто» нужно больше в его исполнении»
Крэйг Беруби скептически высказался об игре Вильяма Нюландера.
«Торонто» уступил «Детройту» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий канадского клуба Вильям Нюландер набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 1» в 3 матчах сезона. Шведский форвард нанес лишь три броска по воротам в этих игра.
«Вилли нужно больше бросать. Ему необходимо больше атаковать и больше бросать по воротам.
Бывают эпизоды и смены, в которых он хорошо двигается. Но чувствую, что этого недостаточно. Нам нужно больше в его исполнении», – сказал главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
