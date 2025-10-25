Нюландер не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы. Форвард «Торонто» набрал 14 очков в 8 играх сезона

Вильям Нюландер получил повреждение в матче с «Баффало».

«Торонто » уступил со счетом 3:5 в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард канадской команды Вильям Нюландер не доиграл матч до конца из-за повреждения, полученного во второй половине третьего периода.

Главный тренер «Мэйпл Лифс» Крэйг Беруби сообщил, что шведу нужно пройти обследование, но не исключил участия хоккеиста в следующем матче.

Нюландер набрал 14 (3+11) очков в 8 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне.