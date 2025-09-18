Мэттьюс о здоровье: «Чувствую себя прекрасно. Я хорошо поработал летом и приехал в лагерь «Торонто» в отличной форме»

Остон Мэттьюс заявил, что у него все в порядке со здоровьем.

В прошлом сезоне капитан «Лифс» пропустил 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за нераскрытой травмы.

После вылета канадского клуба во втором раунде плей-офф американец сообщил, что травма оказывала влияние на его игру в течение всего сезона. В регулярке он забросил 33 шайбы в 67 играх, в сезоне-2023/24 на его счету было 69 голов в 81 игре.

«Чувствую себя прекрасно. Я хорошо поработал летом. Много чего сделал, что позволило мне приехать в тренировочный лагерь в отличной форме.

И я очень этому рад», – сказал трехкратный обладатель «Морис Ришар Трофи».