«Лада» поместила Лоуренса в список отказов и расторгнет с ним контракт (Артур Хайруллин)

«Лада» поместила Джошуа Лоуренса в список отказов.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, контракт с 23-летним нападающим будет расторгнут.

В текущем сезоне FONBET КХЛ Лоуренс провел 14 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 7». Он не участвовал в четырех последних играх «Лады ».

