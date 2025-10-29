«Лада» поместила Лоуренса в список отказов и расторгнет с ним контракт (Артур Хайруллин)
«Лада» поместила Джошуа Лоуренса в список отказов.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, контракт с 23-летним нападающим будет расторгнут.
В текущем сезоне FONBET КХЛ Лоуренс провел 14 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 7». Он не участвовал в четырех последних играх «Лады».
«Лада» подписала просмотровый контракт с Гуркиным. У защитника 605 игр в КХЛ с учетом плей-офф
Источник: телеграм-канал «Лады»
