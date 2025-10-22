  • Спортс
  • Тренер «Лады» Десятков о 0:4 с «Динамо» Минск: «Сейчас искать крайнего, делать кого‑то виноватым – зачем? Беру вину на себя – за большинство, меньшинство и за все, что происходит»
3

Тренер «Лады» Десятков о 0:4 с «Динамо» Минск: «Сейчас искать крайнего, делать кого‑то виноватым – зачем? Беру вину на себя – за большинство, меньшинство и за все, что происходит»

Павел Десятков высказался о поражении от «Динамо» Минск (0:4).

– Сегодня я возьму ответственность за поражение на себя, раз больше некому в данной ситуации. В чем это заключается – в запросе, который мы взяли и рисковали. Это был запрос «фифти‑фифти», и после этого началось все, наше не очень удачное продолжение игры. А до того мы полтора периода в принципе играли неплохо, если честно. Контролировали ход игры, рисунок достаточно был виден.

Но игра спецбригад – я уже не раз говорил – оставляет желать лучшего. Хочу извиниться перед болельщиками за те ошибки, которые я допустил. Хотя говорят, что на себя лишнего брать нельзя. Но сегодня я вынужден это сделать.

В чем вы видите проблему при игре в большинстве? Какие‑то изменения вы вносите, добавились Белоусов и Шумаков, пришел тренер Кривокрасов. Но опять проблемы с реализацией большинства.

– У нас проблемы не только с этим. У нас проблемы вообще с забитыми голами в целом. Сейчас искать кого‑то крайнего, делать кого‑то виноватым – зачем? Я же сказал, что беру вину на себя полностью. И за большинство, и за меньшинство, и за все, что происходит – за это отвечает главный тренер. И здесь нам нужно, конечно, добавлять.

И функциональное состояние наше оставляет желать лучшего. За прошлый месяц, как я приступил к обязанностям, мы сыграли 13 матчей. Вроде бы в пяти взяли очки. Но этого мало. И этих ребят взяли конкретно под большинство, чтобы его наладить, чтобы мы в этом добавили. Но, к сожалению, пока не совсем все получается, как хотелось бы. Нам остается только дальше работать, искать варианты.

А как вообще вы оцените состояние Шумакова и Белоусова? Они провели второй матч…

– Понятно, что функциональное состояние у них не на должном уровне. Но надеемся на их опыт и мастерство. Мы вынуждены через игры подводить их к физическому состоянию.

У вас снова отсутствовал форвард Джошуа Лоуренс. Что с ним?

– Конкретно по Лоуренсу – это ротация. Мы хотим от него видеть большего, если смотреть на него как на позицию легионера. Они должны как минимум выделяться по очкам, если нападающие. Они для этого сюда и приехали. И конкретными своими действиями тоже – бросковой активностью, контролем шайбы, какими‑то индивидуальными действиями. Пока мы этого, к сожалению, не видели.

Почему вашим игрокам не хватает злых эмоций, где‑то сыграть пожестче?

– Мы ведь не можем напрямую приказать, чтобы игрок действовал так‑то и так‑то. Конечно, мы говорим о том, что нужно проявлять характер, доставать эмоции. Нужно жертвовать собой перед нашими болельщиками, показывать желание. Сегодня этого не было. Я за это и извинился, конечно, в этом есть и моя вина, – сказал главный тренер «Лады». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
