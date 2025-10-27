  • Спортс
«Лада» подписала просмотровый контракт с Гуркиным. У защитника 605 игр в КХЛ с учетом плей-офф

«Лада» подписала просмотровый контракт с Ефимом Гуркиным.

Ранее 32-летний игрок уже выступал за тольяттинский клуб – с 2015 по 2018 год. 

Всего в КХЛ у него 605 матчей с учетом плей-офф (за «Салават Юлаев», «Ладу», «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур») и 156 (32+124) очков. 

В прошлом сезоне Гуркин выступал за клуб из Хабаровска – 53 игры в FONBET Чемпионате КХЛ и 18 (3+15) баллов при полезности «минус 14». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Лады»
