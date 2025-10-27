«Лада» подписала просмотровый контракт с Гуркиным. У защитника 605 игр в КХЛ с учетом плей-офф
«Лада» подписала просмотровый контракт с Ефимом Гуркиным.
Ранее 32-летний игрок уже выступал за тольяттинский клуб – с 2015 по 2018 год.
Всего в КХЛ у него 605 матчей с учетом плей-офф (за «Салават Юлаев», «Ладу», «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур») и 156 (32+124) очков.
В прошлом сезоне Гуркин выступал за клуб из Хабаровска – 53 игры в FONBET Чемпионате КХЛ и 18 (3+15) баллов при полезности «минус 14».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Лады»
