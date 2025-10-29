Овечкин остался без очков во 2-м матче подряд: 2 броска и 1 потеря за 20:33 с «Далласом». У него 2+5 в 10 играх в сезоне
Александр Овечкин остался без очков во 2-м матче подряд.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Далласом» (0:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 40-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
Сегодня Александр (20:33, «0») дважды бросил в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
