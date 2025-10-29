Овечкин принял участие в потасовке в матче «Вашингтона» и «Далласа». Судьи никого не наказали по ее итогам
Александр Овечкин принял участие в потасовке в матче «Вашингтона» и «Далласа».
«Старс» обыграли «Кэпиталс» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Потасовка произошла в третьем периоде матча. Она началась с того, что защитник техасцев Лиан Биксель толкнул форварда «столичных» Хендрикса Лапьера за своими воротами.
Отметим, что по итогам эпизода судьи никого не наказали.
Овечкин остался без очков во 2-м матче подряд: 2 броска и 1 потеря за 20:33 с «Далласом». У него 2+5 в 10 играх в сезоне
Опубликовал: Александр Балабанов
