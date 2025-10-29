Фрэнк Серавалли: «Панарин в «Каролине» – отличный вариант. Я бы поставил на Артемия, если «Рейнджерс» продолжат топтаться на дне таблицы»
Действующий контракт 33-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2026 года. У «Харрикейнс» более 9 млн долларов свободного места под потолком зарплат.
«Могу представить Панарина в «Каролине». Они хотят действовать агрессивно, и он один из игроков, за которым стоит следить.
Именно на него я бы сделал ставку, если «Рейнджерс» продолжат топтаться на дне турнирной таблицы.
Думаю, это был бы отличный вариант, особенно учитывая, что в команде уже есть несколько россиян», – сказал инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Панарин набрал 7 очков в 11 матчах при полезности «минус 4».
Рэй Ферраро: «Рейнджерс» – это команда уровня плей-офф. Их состав хорош, а вратарь – один из лучших в хоккее. Но они достигли той точки, когда нужно привлекать молодых игроков»