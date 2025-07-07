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  • «Каролина» хотела сделать оффер-шит Бушару, что вынудило «Эдмонтон» дать ему 10,5 млн в год. После этого «Кейнс» переключились на вариант с К’Андре Миллером (Эллиотт Фридман)
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«Каролина» хотела сделать оффер-шит Бушару, что вынудило «Эдмонтон» дать ему 10,5 млн в год. После этого «Кейнс» переключились на вариант с К’Андре Миллером (Эллиотт Фридман)

«Каролина» хотела сделать оффер-шит защитнику «Эдмонтона» Эвану Бушару.

Об этом рассказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

По его информации, именно угроза со стороны «Харрикейнс» побудила «Ойлерс» как можно быстрее продлить контракт с 25-летним канадцем. Он подписал соглашение на 4 года с кэпхитом 10,5 миллиона долларов. 

«Каролина» много чего сделала, чтобы показать, что они готовы быть агрессивными. Причина, по которой «Эдмонтон» так быстро продлил Эвана Бушара, была в том, что «Харрикейнс» угрожали «Ойлерс» оффер-шитом (контрактным предложением ограниченно свободному агенту – Спортс). Когда-нибудь мы узнаем всю правду. 

Многие думают, что Бушар должен был получить контракт на 4 года с кэпхитом 9,5 млн. C учетом арбитража – возможно, и 10. Но тот факт, что на заднем плане была «Каролина», довел эту сделку до 4 лет и 10,5 млн.

Когда они не получили Бушара, то переключились на К’Андре Миллера. «Рейнджерс» знали об этом, и сделка была оформлена примерно так, как мог бы выглядеть оффер-шит», – сказал Фридман. 

Отметим, что если бы Бушар согласился на предложение «Каролины» с кэпхитом от 9,3 до 11,7 млн долларов, а «Эдмонтон» не стал бы его повторять, то клубу из Роли пришлось бы расстаться с 4 драфт-пиками (двумя – первого раунда, по одному – второго и третьего).  

У «Кейнс» не хватало своего выбора в третьем раунде 2026 года, который ранее был отдан «Юте» в обмен на Шейна Гостисбеера. Как утверждает Фридман, клуб был готов выменять его обратно. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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