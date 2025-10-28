Рэй Ферраро: «Рейнджерс» – это команда уровня плей-офф. Их состав хорош, а вратарь – один из лучших в хоккее. Но они достигли той точки, когда нужно привлекать молодых игроков»

Рэй Ферраро считает «Рейнджерс» командой уровня плей-офф НХЛ.

Команда тренера Майка Салливана проиграла 7 из 10 матчей в нынешнем сезоне НХЛ.

«Думаю, что «Рейнджерс» является командой уровня плей-офф. Я смотрю на их состав – и он хорош. У них есть несколько действительно хороших хоккеистов, которые способны вляить на ход матчей.

В прошлом сезоне развалилась их игра в большинстве – была 3-й, а стала 28-й в НХЛ. Это нужно изменить.

Адам Фокс набрал 61 балл, но это был не его типичный сезон. Им нужно, чтобы он вернул свой уровень игры в обороне и не в ущерб атаке. Мика Зибанежад должен реабилитироваться. Это же касается и Алексиса Лафреньера. Ти Джей Миллер – их новый капитан. Все эти ребята должны быть способны показывать результат рядом с Артемием Панариным на том уровне, который был несколько лет назад.

У них есть отличный вратарь – думаю, один из лучших в хоккее.

«Рейнджерс » – это команда уровня в плей-офф, но они достигли той точки, когда им нужно быть готовым к привлечению молодых хоккеистов – например, Гэйба Перро. Именно таких ребят, возможно, мы увидим по ходу этого сезона», – сказал аналитик ESPN Рэй Ферраро .