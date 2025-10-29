ЦСКА хочет выменять у «Авангарда» права на Костина (Артур Хайруллин)
ЦСКА хочет выменять у «Авангарда» права на Клима Костина.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Сейчас 26-летний нападающий находится без контракта. В прошлом сезоне он выступал за «Сан-Хосе» и набрал 7 (1+6) очков за 35 матчей при полезности «минус 6».
Всего у Костина 202 игры в НХЛ с учетом плей-офф и 58 (28+30) результативных действий.
Костин исключает возвращение в КХЛ: «Хочется еще 3-4 года поиграть на самом высоком уровне. Еще не сказал последнего слова в НХЛ»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
