Костин исключает возвращение в КХЛ: «Хочется еще 3-4 года поиграть на самом высоком уровне. Еще не сказал последнего слова в НХЛ»

Клим Костин намерен продолжать выступать в НХЛ.

Последние два сезона форвард провел в «Сан-Хосе», ранее выступал за «Детройт», «Эдмонтон» и «Сент-Луис».

— На дворе сентябрь, вы до сих пор без команды. Есть ли какие-то новости?

— Пока никакой определенности. Предложения из НХЛ есть, но агент ведет переговоры по срокам и сумме контракта. Хочется верить, что все решится скоро.

— Значит, вариант с возвращением в КХЛ исключен?

— На данном этапе карьеры — да. Хочется еще три-четыре года поиграть на самом высоком уровне.

— Да и тут неплохо.

— Не говорю, что КХЛ слабее, но НХЛ есть НХЛ. Это мечта любого мальчишки. Мне кажется, я еще не сказал там своего последнего слова.

— В Омске до сих пор ждут вашего ответа, ведь «Авангард» делал очень серьезное предложение.

— Да, предложение было шикарное. «Авангарду» огромное спасибо. Но я сразу сказал руководству: жду НХЛ до последнего, это мой приоритет. На момент последнего разговора мы все обсудили.

— Появлялась информация, что было предложение только от «Лос-Анджелеса» и то с оговоркой: контракт подпишут, а потом выставят на драфт отказов.

— Такое не слышал. Было минимальное предложение — 750 тысяч долларов, односторонний контракт, речь про АХЛ не шла. Потом сумма выросла до 950, но с калифорнийскими налогами остается немного. Уступать сильно в деньгах не хочется, – сказал Костин .

В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата.