  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Костин исключает возвращение в КХЛ: «Хочется еще 3-4 года поиграть на самом высоком уровне. Еще не сказал последнего слова в НХЛ»
12

Костин исключает возвращение в КХЛ: «Хочется еще 3-4 года поиграть на самом высоком уровне. Еще не сказал последнего слова в НХЛ»

Клим Костин намерен продолжать выступать в НХЛ.

Последние два сезона форвард провел в «Сан-Хосе», ранее выступал за «Детройт», «Эдмонтон» и «Сент-Луис».

— На дворе сентябрь, вы до сих пор без команды. Есть ли какие-то новости?

— Пока никакой определенности. Предложения из НХЛ есть, но агент ведет переговоры по срокам и сумме контракта. Хочется верить, что все решится скоро.

— Значит, вариант с возвращением в КХЛ исключен?

— На данном этапе карьеры — да. Хочется еще три-четыре года поиграть на самом высоком уровне.

— Да и тут неплохо.

— Не говорю, что КХЛ слабее, но НХЛ есть НХЛ. Это мечта любого мальчишки. Мне кажется, я еще не сказал там своего последнего слова.

— В Омске до сих пор ждут вашего ответа, ведь «Авангард» делал очень серьезное предложение.

— Да, предложение было шикарное. «Авангарду» огромное спасибо. Но я сразу сказал руководству: жду НХЛ до последнего, это мой приоритет. На момент последнего разговора мы все обсудили.

— Появлялась информация, что было предложение только от «Лос-Анджелеса» и то с оговоркой: контракт подпишут, а потом выставят на драфт отказов.

— Такое не слышал. Было минимальное предложение — 750 тысяч долларов, односторонний контракт, речь про АХЛ не шла. Потом сумма выросла до 950, но с калифорнийскими налогами остается немного. Уступать сильно в деньгах не хочется, – сказал Костин.

В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКлим Костин
logoЛос-Анджелес
logoАвангард
logoКХЛ
деньги
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Появилась информация, что в Америке ряд клубов проявляет интерес. Не исключаю, что он может и на пробный контракт подписаться»
414 августа, 16:30
Сопин о Костине: «Весной говорил, что ждет рынка свободных агентов, после чего будет готов вернуться в «Авангард». Пока тишина, ждет вариантов в Америке»
627 июля, 19:26
Агент Костина: «Рассматриваем предложения за океаном. Права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду», но теребить людей пока нет смысла»
1116 июля, 14:25
Главные новости
Фастовский о СКА: «Ротенберг создал вертикаль и выстроил ее работу, никто из скептиков с этим не сможет поспорить. Владельцы клуба поставили на Ларионова, тренеров такого уровня не так много»
224 минуты назад
Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России
139 минут назад
Грималди о СКА: «В Америке у клуба есть репутация, его очень уважают. Я общался с 4-5 игроками, никто из них не был в СКА. И все говорили: «Это лучшая команда»
354 минуты назад
Рябыкин о Кубке Открытия: «Ценный трофей, но не Кубок Гагарина. Для «Локомотива» главная задача – правильно войти в долгий сезон. Команда работает четко, качественно»
2сегодня, 04:55
Сезон КХЛ стартует! «Локомотив» и «Трактор» сыграют в матче за Кубок Открытия
15сегодня, 04:30
Гендиректор «Авангарда» о черной форме: «Как будто вернулись немножко в прошлое. Выглядит очень брутально и свежо, хотя вроде и шаг назад»
4сегодня, 03:55Фото
Ротенберг о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ: «Все только начинается. Вместе победим! Красная Машина – это великие победы сборной СССР, золото ОИ-2018»
19сегодня, 03:40
Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»
5сегодня, 03:22
Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем – увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават», но затем все произошло очень быстро и стихийно»
4вчера, 21:26
«Витязь» погасил долги по зарплате перед игроками за сезон-2024/25 («СЭ»)
3вчера, 21:13
Ко всем новостям
Последние новости
Локтионов об игре СКА при Ларионове: «Система такая же, как в «Спартаке». Короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу. Все в порядке у нас»
114 минут назад
Губернатор Новосибирской области дал напутствие «Сибири»: «Выход в плей-офф – обязательное условие. Дальше – забраться максимально высоко»
сегодня, 04:45
Паутов перешел в «Рязань-ВДВ». У защитника 312 матчей в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 03:10
Сканделла завершил карьеру. 35-летний экс-защитник «Миннесоты» и «Сент-Луиса» провел 14 сезонов в НХЛ
вчера, 21:55
Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для «Металлурга» Владимир – идеально подходящий под стиль Разина игрок»
вчера, 21:39
Акмальдинов о переходе в «Амур»: «Это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ. Видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая»
вчера, 20:58
Генменеджер «Авангарда» о слухах про Гурьянова: «Он хоккеист высокого уровня. Думаю, он входит в сферу интересов многих клубов»
1вчера, 20:29
Кирилл Фастовский: «Хартли – большой специалист, его приход – положительный момент для КХЛ. И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня – это имиджевый плюс»
2вчера, 20:14
Александр Черных: «Сочи» хотел взять Щетилина из «Трактора», но не смог из-за «правила трех». Не понимаю, зачем оно нужно. Из-за него игрокам сложно найти команды»
вчера, 19:59
Рябыкин об обмене Акмальдинова: «Глупо было бы держать парня, не давая ему шансов выступать в КХЛ. Мы пошли на это, чтобы он рос»
вчера, 19:48