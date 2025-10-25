Зислис о новом агенте Костина: «Зная о его прекрасных отношениях с менеджментом «Авангарда», почти не остается сомнений, что в ближайшее время форвард подпишет контракт с омской командой»

Нападающий Клим Костин сменил агента.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

«Клим Костин во второй раз за несколько месяцев сменил агента. Теперь интересы нападающего представляет Станислав Романов. Зная о его прекрасных отношениях с менеджментом «Авангарда » и через своего партнера по бизнесу Дэна Мильштейна с главным тренером команды Ги Буше , у меня почти не остается сомнений, что в ближайшее время форвард подпишет контракт с омской командой.

Другого варианта, учитывая отсутствие у Костина серьезных предложений из Северной Америки, я на данный момент представить не могу. Имевшийся ранее интерес к игроку со стороны ЦСКА угас быстро – запрошенная «Авангардом» компенсация оказалась слишком высокой», – написал Зислис.

Напомним, в межсезонье 26-летний форвард не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе» и стал свободным агентом. В прошлом сезоне Клим Костин набрал 7 (1+6) очков за 35 матчей в НХЛ.

Нападающий играл за «Авангард» в сезоне-2020/21.

Бабаев о Костине: «В НХЛ к нему очень хорошее отношение, я говорю с командами. Ждем справедливого, честного контракта. В «Авангарде» Клим играть не будет»