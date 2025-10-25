  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зислис о новом агенте Костина: «Зная о его прекрасных отношениях с менеджментом «Авангарда», почти не остается сомнений, что в ближайшее время форвард подпишет контракт с омской командой»
3

Зислис о новом агенте Костина: «Зная о его прекрасных отношениях с менеджментом «Авангарда», почти не остается сомнений, что в ближайшее время форвард подпишет контракт с омской командой»

Нападающий Клим Костин сменил агента.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Клим Костин во второй раз за несколько месяцев сменил агента. Теперь интересы нападающего представляет Станислав Романов. Зная о его прекрасных отношениях с менеджментом «Авангарда» и через своего партнера по бизнесу Дэна Мильштейна с главным тренером команды Ги Буше, у меня почти не остается сомнений, что в ближайшее время форвард подпишет контракт с омской командой.

Другого варианта, учитывая отсутствие у Костина серьезных предложений из Северной Америки, я на данный момент представить не могу. Имевшийся ранее интерес к игроку со стороны ЦСКА угас быстро – запрошенная «Авангардом» компенсация оказалась слишком высокой», – написал Зислис.

Напомним, в межсезонье 26-летний форвард не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе» и стал свободным агентом. В прошлом сезоне Клим Костин набрал 7 (1+6) очков за 35 матчей в НХЛ.

Нападающий играл за «Авангард» в сезоне-2020/21.

Бабаев о Костине: «В НХЛ к нему очень хорошее отношение, я говорю с командами. Ждем справедливого, честного контракта. В «Авангарде» Клим играть не будет»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoКлим Костин
возможные переходы
Михаил Зислис
logoСпорт-Экспресс
Станислав Романов агент
logoАвангард
logoДэн Мильштейн
logoКХЛ
logoГи Буше
logoЦСКА
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о Костине: «В НХЛ к нему очень хорошее отношение, я говорю с командами. Ждем справедливого, честного контракта. В «Авангарде» Клим играть не будет»
3 октября, 06:15
18-летний Прохоров из «Динамо»: «Кузнецов очень веселый и открытый человек – сказал, что я на льду как злая собака. Радулов – живая энциклопедия, много знает о хоккее»
14 сентября, 13:40
Агент Кузнецова о переходе форварда в НХЛ: «Есть моменты, из-за которых приходится ждать. Посмотрим, как все будет, время еще есть»
9 сентября, 14:17
Главные новости
КХЛ о хите Гуски против Сафонова: «Тащит, дерется, хитует – универсальный вратарь». Голкипер «Адмирала» получил 2 минуты штрафа по итогам эпизода
18 минут назадВидео
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Айлендерс», «Колорадо» в гостях у «Бостона», «Флорида» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Даллас» – с «Каролиной»
26 минут назадLive
Цыплаков забил 1-й гол в сезоне – в матче против «Филадельфии»
32 минуты назадВидео
Гатиятулин о Миллере: «Митчелл усвоил уроки, показывает это своей игрой. Важно, чтобы мы делали то, о чем договаривались – в первую очередь командные действия, а уже потом бонусы»
44 минуты назад
Хмелевски о возвращении Ремпала в «Салават»: «Красавчик, он очень хороший хоккеист. Для меня было большим удовольствием с ним играть. Он поможет клубу, у них сейчас трудное время»
сегодня, 18:16
Игорь Ларионов – представляете старшего или младшего? Тест про хоккейные династии
сегодня, 18:00Тесты и игры
Тамбиев о 3:5 от «Ак Барса»: «Удаления нас подводят очень сильно. Боремся с этим моментом, но достучаться не можем. 22 минуты – перебор с такой мастеровитой командой»
сегодня, 17:47
Пожарная тревога сработала на арене «Ак Барса» во время пресс-конференции Гатиятулина
сегодня, 17:12
Лайне выбыл на 3-4 месяца из-за травмы мышц кора. Форвард «Монреаля» перенес операцию
сегодня, 16:59
Панин о завершении карьеры: «Этот сезон доиграю, и все. Я занимаю место ребят, которых надо растить. Нужно взращивать кадры, давать им время, возможности»
сегодня, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Хэтэуэй и Мэйфилд подрались в матче «Филадельфии» и «Айлендерс»
сегодня, 17:57Видео
Гатиятулин о дубле Хмелевски: «О мастерстве Саши и его броске знает вся лига. Мы разговаривали с ним, что очки и голы – вопрос времени, потому что было много штанг и перекладин»
сегодня, 17:39
Миллер о победной серии «Ак Барса»: «Вся команда хорошо играет. Фокусируемся на тренерской установке, действуем по ней»
сегодня, 17:25
Фаизов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Эмоции только положительные. В конце встречи косякнул, удалился, но потом исправился. Главное, что выиграли»
сегодня, 16:14
Верба об 1:8 от СКА: «В раздевалке был мужской разговор. Обсудили моменты, которые можем исправить. Высказали негативные мысли, покопались в себе»
сегодня, 15:52
Гришин после 1:2 от «Салавата»: «Раньше была газета «Футбол-Хоккей» с рубрикой «Гроза авторитетов», по этому компоненту мы лидеры. Скромные команды уделяют больше внимания обороне, их тяжело обыгрывать»
сегодня, 15:26
Гру о победе над «Сибирью»: «Пришлось посадить семь ребят на скамейку, чтобы выйти на камбэк – не самый верный рецепт. Глотов – один из лучших нападающих «Трактора» в матче»
сегодня, 13:45
«Коламбус» летом отказался обменять Чинахова в «Торонто» на Робертсона
сегодня, 12:45
Дишковский о СКА: «Была длинная серия поражений – на командном разговоре рассказали, как добиваться результата. Жесткий разговор, но он нужен был команде»
сегодня, 12:10
Форвард «Шанхая» Вагнер о еде в России: «Можно поднабрать лишних килограммов. Сначала идут сырники, затем красный суп – борщ. Ешь со сметаной, и перед глазами все плывет от вкуса»
сегодня, 11:30