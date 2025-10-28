Вячеслав Быков: «КХЛ развивается в полном масштабе. Экономическая составляющая позволяет клубам не отпускать игроков в Москву – это помогает выходить на новый уровень»
Вячеслав Быков поделился мыслями о развитии КХЛ.
«КХЛ развивается в полном масштабе.
Есть иностранные игроки, которые приезжают выступать в одну из лучших лиг мира. Наши молодые хоккеисты приобретают опыт, обмениваются им с другими командами.
Многие клубы, которые сейчас высоко в таблице, стали продуктивнее работать и удерживать таланты у себя.
Экономическая составляющая позволяет им не отпускать игроков в Москву, а радовать местных болельщиков. Это помогает им выходить на новый уровень», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
