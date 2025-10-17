Никитин проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера
Игорь Никитин проводит 700-й матч в качестве главного тренера в КХЛ.
Юбилейной для 52-летнего тренера ЦСКА стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо».
Игорь Никитин является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2025). Ранее он также тренировал «Авангард» и «Локомотив».
Список лидеров по матчам в лиге среди тренеров выглядит следующим образом:
976 – Дмитрий Квартальнов;
735 – Владимир Крикунов;
709 – Олег Знарок;
703 – Зинэтула Билялетдинов;
700 – Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости