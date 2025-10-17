Никитин проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера

Игорь Никитин проводит 700-й матч в качестве главного тренера в КХЛ.

Юбилейной для 52-летнего тренера ЦСКА стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо».

Игорь Никитин является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2025). Ранее он также тренировал «Авангард » и «Локомотив ».

Список лидеров по матчам в лиге среди тренеров выглядит следующим образом:

976 – Дмитрий Квартальнов ;

735 – Владимир Крикунов ;

709 – Олег Знарок;

703 – Зинэтула Билялетдинов;

700 – Игорь Никитин.