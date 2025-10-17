1

Никитин проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера

Игорь Никитин проводит 700-й матч в качестве главного тренера в КХЛ.

Юбилейной для 52-летнего тренера ЦСКА стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо».

Игорь Никитин является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2025). Ранее он также тренировал «Авангард» и «Локомотив».

Список лидеров по матчам в лиге среди тренеров выглядит следующим образом:

976 – Дмитрий Квартальнов;

735 – Владимир Крикунов;

709 – Олег Знарок;

703 – Зинэтула Билялетдинов;

700 – Игорь Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoЦСКА
logoДмитрий Квартальнов
logoВладимир Крикунов
logoОлег Знарок
logoЗинэтула Билялетдинов
logoАвангард
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Спронга об отстранении игрока от тренировок в ЦСКА: «Все нормально, это внутренние дела команды. Мы остаемся в клубе»
8сегодня, 12:52
Соркин о Никитине в ЦСКА: «Сильный, чемпионский тренер. Я рад, что он вернулся»
1сегодня, 09:12
Плющев о проблемах ЦСКА: «Никитину всегда в заслуги ставили построение хорошей игры в обороне. Видимо, не все игроки дорабатывают»
1сегодня, 01:13
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
44сегодня, 15:50
Харт о переходе в «Вегас»: «Пришлось пройти долгий путь, чтобы снова играть в хоккей, игру, которую я люблю. Я многому научился, вырос. Просто рад двигаться вперед»
140 минут назад
КХЛ. «Торпедо» принимает ЦСКА, «Динамо» Минск играет с «Нефтехимиком», «Амур» всухую победил «Ладу», «Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам
8055 минут назадLive
Грицюк про подарки для дочери от Палата: «Пали предложил отдать ненужные игрушки его деток нам. Половина оказались даже не открытыми. Очень приятный жест»
6сегодня, 15:46Фото
Ларионов-младший о 8-м месте СКА: «Очень рано говорить про таблицу. Сейчас самое важное – получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться»
5сегодня, 15:21
Ярош о Москве: «Замечательный город для жизни и хоккея, нравятся его люди. В Словакии возникало ощущение, что мне нечего делать»
8сегодня, 14:57
«Шанхай» подпишет контракт с Харпуром. У экс-защитника «Рейнджерс», «Оттавы» и «Нэшвилла» 212 игр в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)
8сегодня, 14:27
«Сочи» поместил Джозефса в список отказов. У экс-форварда «Металлурга» 0+2 за 10 матчей в сезоне КХЛ
2сегодня, 14:15
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Фетисов о 4 матчах Овечкина без голов: «Начнет забивать с 8-й игры и выйдет на свой обычный график. Будет готовиться, чтобы хорошо сыграть в плей-офф»
3сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Сериков: «В АХЛ судейство лояльное. Если человека убьют, то максимум удаление будет. Жесткий хоккей, бегут и бьют, бросают из всех позиций»
9 минут назад
Отец Малкина о результативности сына: «Для меня его передачи тоже важны. Тем более он больше отдает, когда может сам бросить»
27 минут назад
Черных о контракте Панарина: «Последние новости по Артемию – это, возможно, игра агента, которая согласована. Все под контролем»
сегодня, 16:16
Алексей Тертышный вошел в штаб «СКА-ВМФ»
1сегодня, 15:56
Гизатуллин вернулся в тренерский штаб «Адмирала»
сегодня, 15:30
«Барыс» подписал полноценный контракт с Панюковым до конца сезона
сегодня, 15:09
Агент Шабанова об адаптации игрока в НХЛ: «Быстро все не происходит, придется столкнуться с нюансами. Главное – получить место в составе и постоянно играть»
сегодня, 14:42
Тамбиев о 250-м матче в «Адмирале»: «Дожать «Спартак» для меня было главнее. А цифры – через 50 игр будет 300, и что дальше?»
14сегодня, 14:01
Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «У «Спартака» какая‑то нервозность в завершении – моментов много, но чего-то не хватает. С «Амуром» было то же самое»
4сегодня, 13:33
Тренер «Амура» о ротации после 3:0 с «Ладой»: «У нас не санаторий, никому выходных давать не будем. Наша работа – доставлять удовольствие зрителям»
сегодня, 13:05