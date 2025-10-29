Василевский сравнялся с Хабибулиным по числу побед в регулярках НХЛ – 333 матча. Они делят 3-е место среди россиян в истории лиги
Андрей Василевский вышел на третье место по числу побед в регулярках НХЛ.
Победа «Тампы» над «Нэшвиллом» (5:2) стала для 31-летнего вратаря 333-й в регулярных чемпионатах за карьеру.
Василевский сравнялся по этому показателю с Николаем Хабибулиным, выступавшим за «Лайтнинг», «Виннипег», «Финикс», «Эдмонтон» и «Чикаго».
Они делят третье место в истории НХЛ среди российских голкиперов. Лидирует Сергей Бобровский из «Флориды» (434 выигранных матча), на второй строчке Евгений Набоков (353 игры).
Кучеров продлил серию игр с очками до 5 – 2+6 на отрезке. У него 1+1 в матче с «Нэшвиллом» – ассист при победной шайбе и гол в пустые ворота
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
