Василевский сравнялся с Хабибулиным по числу побед в регулярках НХЛ – 333 матча. Они делят 3-е место среди россиян в истории лиги

Андрей Василевский вышел на третье место по числу побед в регулярках НХЛ.

Победа «Тампы » над «Нэшвиллом» (5:2) стала для 31-летнего вратаря 333-й в регулярных чемпионатах за карьеру.

Василевский сравнялся по этому показателю с Николаем Хабибулиным, выступавшим за «Лайтнинг», «Виннипег», «Финикс», «Эдмонтон» и «Чикаго».

Они делят третье место в истории НХЛ среди российских голкиперов. Лидирует Сергей Бобровский из «Флориды» (434 выигранных матча), на второй строчке Евгений Набоков (353 игры).

Кучеров продлил серию игр с очками до 5 – 2+6 на отрезке. У него 1+1 в матче с «Нэшвиллом» – ассист при победной шайбе и гол в пустые ворота