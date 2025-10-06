Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кучеров – 5-й, Кросби – 7-й, Хеллибак – 8-й, Василевский – 9-й

Коннор Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network.

Представлена заключительная часть списка лучших игроков НХЛ, составленного аналитиками NHL Network.

В топ-10 вошли два россиянина – форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский (оба – «Тампа-Бэй »).

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), нападающий;

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»), нападающий;

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), нападающий;

4. Кэйл Макар («Колорадо»), защитник;

5. Никита Кучеров («Тампа»), нападающий;

6. Александр Барков («Флорида»), нападающий;

7. Сидни Кросби («Питтсбург»), нападающий;

8. Коннор Хеллибак («Виннипег»), вратарь;

9. Андрей Василевский («Тампа»), вратарь;

10. Куинн Хьюз («Ванкувер»), защитник.

Капризов – 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк – 11-й, Рантанен – 13-й, Айкел – 14-й

Шестеркин занял 26-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Панарин – 27-е. Среди других игроков в 3-й десятке – Хедман, Райнхарт, Коннор и Сузуки

Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке – Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг

Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке – Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак