Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кучеров – 5-й, Кросби – 7-й, Хеллибак – 8-й, Василевский – 9-й
Представлена заключительная часть списка лучших игроков НХЛ, составленного аналитиками NHL Network.
В топ-10 вошли два россиянина – форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский (оба – «Тампа-Бэй»).
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), нападающий;
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»), нападающий;
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), нападающий;
4. Кэйл Макар («Колорадо»), защитник;
5. Никита Кучеров («Тампа»), нападающий;
6. Александр Барков («Флорида»), нападающий;
7. Сидни Кросби («Питтсбург»), нападающий;
8. Коннор Хеллибак («Виннипег»), вратарь;
9. Андрей Василевский («Тампа»), вратарь;
10. Куинн Хьюз («Ванкувер»), защитник.
Капризов – 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк – 11-й, Рантанен – 13-й, Айкел – 14-й
Шестеркин занял 26-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Панарин – 27-е. Среди других игроков в 3-й десятке – Хедман, Райнхарт, Коннор и Сузуки
Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке – Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг
Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке – Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак