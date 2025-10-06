  • Спортс
  Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кучеров – 5-й, Кросби – 7-й, Хеллибак – 8-й, Василевский – 9-й
Коннор Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network.

Представлена заключительная часть списка лучших игроков НХЛ, составленного аналитиками NHL Network. 

В топ-10 вошли два россиянина – форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский (оба – «Тампа-Бэй»). 

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), нападающий;

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»), нападающий;

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), нападающий;

4. Кэйл Макар («Колорадо»), защитник;

5. Никита Кучеров («Тампа»), нападающий;

6. Александр Барков («Флорида»), нападающий;

7. Сидни Кросби («Питтсбург»), нападающий;

8. Коннор Хеллибак («Виннипег»), вратарь;

9. Андрей Василевский («Тампа»), вратарь;

10. Куинн Хьюз («Ванкувер»), защитник. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
