Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Василевский – 2-й, Шестеркин – 4-й, Бобровский – 5-й, Сорокин – 10-й

Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ.

В голосовании среди 15 журналистов официального сайта лиги голкипер «Виннипега » получил 7 первых мест и 61 балл.

Топ-10 претендентов на «Везина Трофи» выглядит следующим образом:

1. Коннор Хеллибак , «Виннипег » – 61 балл (7 первых мест)

2. Андрей Василевский , «Тампа » – 43 (2)

3. Джейк Эттинджер , «Даллас » – 42 (2)

4. Игорь Шестеркин , «Рейнджерс » – 25 (3)

5. Сергей Бобровский, «Флорида » – 16 (1)

6. Якоб Маркстрем, «Нью-Джерси» – 15

7. Дастин Вульф, «Калгари» – 5

8. Маккензи Блэквуд, «Колорадо» – 5

9. Сэмюэл Монтембо, «Монреаль» – 3

10. Илья Сорокин, «Айлендерс» – 2

Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер набрал 2 очка, у Эдина Хилла из «Вегаса» и Джордана Биннингтона из «Сент-Луиса» – по одному баллу.

Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Хеллибак – 2-й, Василевский – 4-й, Блэквуд – 5-й