  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Василевский – 2-й, Шестеркин – 4-й, Бобровский – 5-й, Сорокин – 10-й
0

Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Василевский – 2-й, Шестеркин – 4-й, Бобровский – 5-й, Сорокин – 10-й

Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ.

В голосовании среди 15 журналистов официального сайта лиги голкипер «Виннипега» получил 7 первых мест и 61 балл.

Топ-10 претендентов на «Везина Трофи» выглядит следующим образом: 

1. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 61 балл (7 первых мест)

2. Андрей Василевский, «Тампа» – 43 (2)

3. Джейк Эттинджер, «Даллас» – 42 (2)

4. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 25 (3)

5. Сергей Бобровский, «Флорида» – 16 (1)

6. Якоб Маркстрем, «Нью-Джерси» – 15

7. Дастин Вульф, «Калгари» – 5

8. Маккензи Блэквуд, «Колорадо» – 5

9. Сэмюэл Монтембо, «Монреаль» – 3

10. Илья Сорокин, «Айлендерс» – 2

Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер набрал 2 очка, у Эдина Хилла из «Вегаса» и Джордана Биннингтона из «Сент-Луиса» – по одному баллу. 

Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Хеллибак – 2-й, Василевский – 4-й, Блэквуд – 5-й

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoИлья Сорокин
logoКалгари
logoРейнджерс
logoВиннипег
logoДаллас
logoЯкоб Маркстрем
logoНью-Джерси
logoМаккензи Блэквуд
logoИгорь Шестеркин
logoКолорадо
logoАйлендерс
logoФлорида
logoЭдин Хилл
logoЛос-Анджелес
logoСергей Бобровский
logoДастин Вульф
logoДарси Кюмпер
logoВегас
logoДжейк Эттинджер
рейтинги
logoНХЛ
logoСент-Луис
logoДжордан Биннингтон
logoКоннор Хеллибак
logoТампа-Бэй
logoАндрей Василевский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Хеллибак – 2-й, Василевский – 4-й, Блэквуд – 5-й
6сегодня, 09:39
Самые богатые русские в НХЛ-2025/26: Капризов еще не первый, Проворов догнал Овечкина
77 октября, 18:45
«Монреаль» обложился талантами, у «Тампы» и «Флориды» – все плохо. Рейтинг фарм-систем НХЛ
287 октября, 18:10
Главные новости
Романов об уходе Ламорелло из «Айлендерс»: «По дресс-коду полная свобода. Бороды, длинные прически – наш новый стиль. В анархию не ушли: тяжелые тренировки, никакого шаляй-валяй»
1 минуту назад
«Шанхай» выиграл 4 из 5 последних матчей, команда Галлана – 3-я на Западе. У «Динамо» Минск 2 поражения в 7 играх
349 минут назад
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» – с «Оттавой», «Питтсбург» примет «Сент-Луис», «Рейнджерс» встретятся с «Баффало»
2957 минут назад
КХЛ. «Трактор» победил «Барыс», «Северсталь» была сильнее «Сочи», «Нефтехимик» уступил «Амуру», «Шанхай» одолел минское «Динамо»
68сегодня, 18:55
«Шанхай Дрэгонс» обыграл «Динамо» Минск – 3:2. Рендулич забросил победную на 60-й. ВидеоСпортс’’ показал матч Fonbet КХЛ
8сегодня, 18:52Видео
Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра. Команды сыграли 20 секунд 1-го периода в начале 2-го
9сегодня, 18:31Видео
Губерниев о словах Гашека: «Был гениальным вратарем, но как политик – говно, если человек – мудак, что поделать. Трамп отмечал Овечкина, российские хоккеисты – часть огромного бизнеса»
6сегодня, 18:00
«Трактор» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Барыс» в овертайме. Команда Гру встретится с «Локомотивом» в субботу
3сегодня, 16:56
Гретцки про обещание купить Овечкину машину за 900 голов в НХЛ: «Ему мало побить мой рекорд, теперь он хочет разорить меня?»
19сегодня, 16:46
Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»
1сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин про 4 поражения подряд: «Топ-команды играли сами и давали играть «Нефтехимику». «Амур» грамотно действовал, много сил отправил в оборону, у нас не получилось забить «мусорный» гол»
12 минут назад
«Нефтехимик» проиграл 4 матча подряд, сегодня – снова «Амуру». Команда Гришина – 6-я на Востоке
1сегодня, 18:50
КХЛ о голе Меркли минскому «Динамо»: «Шайба пересекла линию за 20 секунд до конца 1-го периода. Команды ушли в раздевалки. После подготовки льда 20 секунд были доиграны»
1сегодня, 18:39Видео
Федотов головой врезался в Белозерова в матче с «Амуром». Защитник «Нефтехимика» на носилках покинул площадку
1сегодня, 18:26Фото
Кравец о 2:3 с «Трактором»: «Барыс» играл лучше моментами, не уступил ни в чем. Матчем довольны, берем хорошее и двигаемся дальше»
сегодня, 18:11
Гру о 3:2 с «Барысом»: «Трактору» непросто даются победы, надеюсь, это будет заделом на следующие матчи. Мы многое можем делать лучше»
сегодня, 17:46
Панин о трансферах «Салавата»: «Жалко, что Хмелевски ушел, но это часть бизнеса. Хохлачев – мастеровитый, в НХЛ поиграл. Ремпала готовы принять, сделать все, чтобы он играл»
1сегодня, 17:14
Калинюк о «G-Drive Арене»: «Лучше многих стадионов НХЛ, один самых крутых дворцов, где я играл. В России очень любят хоккей, трибуны всегда полные, этим россияне похожи на канадцев»
3сегодня, 16:29
Агент Овечкина о 21-м сезоне Александра в НХЛ: «Великое достижение. Саша с первого дня заявил себя как лидера. О 22-м пока говорить преждевременно»
3сегодня, 15:59
Беттмэн о контракте Макдэвида: «Это доказательство его преданности «Эдмонтону» и страсти к игре. Если бы я болел за «Ойлерс», то бы был в восторге»
5сегодня, 14:43