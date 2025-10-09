Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Василевский – 2-й, Шестеркин – 4-й, Бобровский – 5-й, Сорокин – 10-й
В голосовании среди 15 журналистов официального сайта лиги голкипер «Виннипега» получил 7 первых мест и 61 балл.
Топ-10 претендентов на «Везина Трофи» выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 61 балл (7 первых мест)
2. Андрей Василевский, «Тампа» – 43 (2)
3. Джейк Эттинджер, «Даллас» – 42 (2)
4. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 25 (3)
5. Сергей Бобровский, «Флорида» – 16 (1)
6. Якоб Маркстрем, «Нью-Джерси» – 15
7. Дастин Вульф, «Калгари» – 5
8. Маккензи Блэквуд, «Колорадо» – 5
9. Сэмюэл Монтембо, «Монреаль» – 3
10. Илья Сорокин, «Айлендерс» – 2
Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер набрал 2 очка, у Эдина Хилла из «Вегаса» и Джордана Биннингтона из «Сент-Луиса» – по одному баллу.
Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Хеллибак – 2-й, Василевский – 4-й, Блэквуд – 5-й